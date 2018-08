Európában tombol a hőség

Németországban 39,5 Celsius-fok volt kedden, a hetek óta tartó szárazság miatt több folyón a sekély vízállás miatt leállt a hajóközlekedés. Dániában éjszakánként sem csökken 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet, Portugáliában pedig 45 Celsius-fok lehet a héten is.

Drezdában az Elba vízállása a fél métert sem éri el, emiatt leállt a gőzhajók közlekedése. A legnagyobb teherforgalmat lebonyolító Rajna egyelőre hajózható, de ha tovább apad a víz, egyes szakaszokon elrendelhetik a részleges hajózási tilalmat. Előrejelzések szerint tovább marad a 35 Celsius-fokos hőség Németország-szerte, és jelentős csapadékmennyiség sem várható. A legmagasabb narancssárga riasztást adta ki az egészségügyi minisztérium Franciaország kilenc keleti megyéjére. A következő 10 napban tartósan 35 Celsius-fokos lehet a hőmérséklet. A mentők és a katasztrófavédelem is készenlétben áll.



Spanyolország 14 tartományában is hőségriadó van érvényben. Idén nemcsak délen, hanem az általában csapadékos nyarú, hűvösebb északnyugaton is mindenütt 39 Celsius-fokos hőmérsékletet mérnek. A hatóságok vízkorlátozást vezettek be több régióban. Portugáliában már 45 Celsius-fokot is mértek. A hatóságok tűzgyújtási tilalmat vezettek be.

Észak-Olaszország öt nagyvárosában a hatóságok a legmagasabb készültséget rendelték el. Az előrejelzések szerint a 40 Celsius-fokos hőhullám még legalább két hétig tarthat.