Elismert klímatudóst jelölt Trump a Fehér Ház tudományos hivatalának élére

Személyében elismert és köztiszteletnek örvendő klímatudóst jelölt az amerikai elnök a Fehér Ház Tudomány és Technológiapolitikai Hivatala élére, ugyanis a 60 éves, kansasi születésű tudós kutatási alelnök és a meteorológiai tudományok vezető professzora az Oklahomai Egyetemen, valamint tagja Oklahoma állam kormányzatának is, mint a tudományért és technológiáért felelős tárca vezetője.

Enjoying the company of Benjamin Williams, Moore-Norman Technology Center student, who is shadowing me today as part of Governor Mary Fallin’s Oklahoma Works Career Exposure Week!! pic.twitter.com/DXONlMMCqy

— Kelvin Droegemeier (@kdroege) 2017. november 14.