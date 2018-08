Brexit: óva intenek a „csúnya válástól”

A brit külügyminiszter ismét óva intett szerdán attól, hogy Nagy-Britannia „csúnya válással” lépjen ki az Európai Unióból, mert az megmérgezheti London jövőbeni kapcsolatait a közösséggel – az EU soros elnökségét betöltő Ausztriában tett látogatásán Jeremy Hunt hangsúlyozta: Londonban nagyon aggódnak amiatt, hogy végül mégis megállapodás nélkül szűnhet meg a brit tagság az Európai Unióban, és ez a helyzet egy egész emberöltőnyi időre mélyreható következményekkel járna Nagy-Britannia és az uniós országok közti kapcsolatokra.

A politikus hozzátette: Theresa May brit kormányfő „nagy döntést” hozott, amikor úgy határozott, hogy a kilépés után is szoros kapcsolatra törekedne az EU-val, és a brit gazdaság továbbra is a közösség fontos része maradna. „Valós a veszélye annak, hogy csúnya válás lesz, ami hatalmas geostratégiai hiba lenne” – mondta Hunt Bécsben, miután tárgyalt Karin Kneissl osztrák külügyminiszterrel.

Jeremy Hunt, brit külügyminiszter (MTI/EPA/Andy Rain)

Kneissl azt hangsúlyozta, hogy az EU-n belül nagyfokú egyetértés van a Brexitet illetően, szemben például a migráció ügyével, amely mélyen megosztja a közösséget. Hozzátette: az EU pragmatikusan áll hozzá a Brexit-tárgyalásokhoz.

Nagy-Britannia elvileg jövő márciusban lép ki az Európai Unióból, de a feleknek még mindig nem sikerült megállapodni a jövőbeni kapcsolatokról. Egyre többen tartanak attól, hogy erre már nem is lesz idő a tagság megszűnéséig. Nem csökkennek a nézetkülönbségek a kereskedelmi kapcsolatok feltételeit illetően, továbbá abban sem, hogyan kellene szabályozni az Észak-Írország és az EU-tag Írország közötti határszakaszt.