Tombol a hőség Európa-szerte

Most kezd igazán bedurvulni a nyár Európában. Ezen a héten érheti el a csúcspontját a hőhullám. Most már nem csak a nyugat-európai és a skandináv országokban lesz kánikula, hanem a Szahara felől érkező rekordmeleg Spanyolország és Portugália felé is közeledik. Akár 48 és 50 fok is lehet, ami példátlan hőség lenne Európában.