Heves viharok pusztítottak Székelyföldön

Hazánkhoz hasonló időjárás tombol Romániában is, nagy a hőség, közben viharok is vannak. A székelyföldi hegyek között több helyen is heves zivatarok pusztítottak. Több házat elöntött a sáros víz, volt, ahol derékig ért, utakat, hidakat mosott el. Egészen szerda reggelig riasztást adtak ki a viharok miatt – közölte az M1 Híradója.