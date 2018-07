Amszterdam „dzsungellé” válik éjszakánként?

A turisták által közkedvelt Amszterdam „törvény nélküli dzsungellé válik”, amikor leszáll a sötétség és a rendőrség képtelen fellépni a bűncselekmények, az erőszak ellen – figyelmeztetett a helyi ombudsman.

„A város központja éjszakára egy városi dzsungellé válik” – mondta Arre Zuurmond, a holland nagyváros ombudsmanja a Trouw holland napilapnak, hangsúlyozva, hogy illegális autó- és kerékpárversenyek folynak az utcákon, nyíltan árulják a kábítószert és rendszeresek a súlyos testi sértések. „Virágzik a bűnözők pénze, nincs hatalom, a rendőrség képtelen a helyzet kezelésére” – hangoztatta. Évente mintegy 18 millió turista keresi fel Amszterdamot, ez több mint Hollandia lakossága.

Lövöldözés környékét zárják le rendőrök Amszterdamban 2018. január 26-án – képünk illusztráció (MTI/EPA/Evert Elzinga)

Tavaly a városi önkormányzat próbált fellépni a féktelen látogatók ellen, szigorú büntetések kiszabását rendelte el a közrendet megzavarók esetében. De az utazás olcsósága miatt fiatal férfiak csoportjai – Hollandia más részeiből és Nagy-Britanniából – rendszeresen róják hétvégeken a csatornákkal szabdalt belváros utcáit, a kábítószerekhez való könnyű hozzájutás, a hírhedt vörös lámpás negyed szolgáltatásai vonzzák a kocsmákra vadászókat, legénybúcsúkat rendezőket.

Zuurmond elmondta, hogy volt olyan éjszaka, amikor 900 törvénysértést regisztráltak hajnali 2 és 4 óra között. A járdákon gyorsasági versenyeket rendeznek, kiabálnak, kábítószert vásárolnak. Van lopás, utcára vizelés, székelés – sorolta. Zuurmond, aki ezen a nyáron két hétre beköltözött a belvárosba, hogy közvetlenül megfigyelje a problémát, elmondta azt is, hogy mintegy kétezer illegális taxi rója az utcákat éjszakánként. Emlékeztetett arra, hogy húsz éve a New York-i metrón állomásonként számolták fel a bűnözést. Hasonló tervet lehetne megvalósítani Amszterdamban is, térségről térségre járva – vélekedett.