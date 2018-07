A lapkiadó személyesen könyörgött Trumpnak, hogy hagyja abba

Donald Trump elnök viselkedése a médiával „veszélyes és káros” – szögezte le vasárnap kiadott közleményében Arthur Gregg Sulzberger, a The New York Times kiadója és többségi tulajdonosa.

A közleményből kiderül, hogy Sulzberger néhány nappal ezelőtt találkozott Donald Trump elnökkel, akinek ki is fejtette az álláspontját. Sulzberger a szerkesztőségi állásfoglalásokat és vezércikkeket publikáló rovat vezetője, James Bennet társaságában tett látogatást az elnöknél. Internetes oldalán a The Washington Post című lap közölte: a találkozót július 20-án tartották, a The New York Times szóvivőnője Twitter-bejegyzése szerint a Fehér Ház kérésére.

„Egyenesen megmondtam az elnöknek, hogy azt gondolom, a sajtóval folytatott diskurzusa nemcsak megosztó, hanem egyre veszélyesebb is” – olvasható a közleményben. A befolyásos lap kiadója arra kérte Donald Trumpot, hogy vonuljon vissza a sajtó elleni nagyarányú támadásaitól, mert ez szerinte „veszélyes és káros az egész ország számára”.

A kommünikét azután tette közzé Sulzberger, hogy Trump vasárnap Twitter-bejegyzésben számolt be a találkozóról. Az elnök azt írta, hogy nagyon jó és érdekes találkozó volt, és hozzátette: hosszasan beszéltek a hamis hírekről, és arról, hogy ezek a hamis hírek hogyan sűrűsödtek össze egyetlen mondatban, „a nép ellensége”.

A The New York Times kiadója hangsúlyozta: az elnökkel folytatott találkozó bizalmas természetű volt, nem a nyilvánosságnak szánták, és Trump mikroblog-bejegyzése után ezért adta ki közleményét.

„Az én célom ezzel a találkozóval az volt, hogy feltárjam aggodalmaimat az elnök rendkívül zavarba ejtő sajtóellenes retorikája miatt” – szögezte le a közleményben Sulzberger.

Azt is elmondta az elnöknek, hogy szerinte ugyan „már a hamis hírek (fake news) kifejezés is visszás és kártékony”, de ennél aggasztóbb az, hogy az újságírókat a „nép ellenségének” minősíti. „Figyelmeztettem arra, hogy gyújtó hangú szóhasználata hozzájárult az újságírók elleni támadások megszaporodásához és erőszakot szít” – olvasható a kommünikében.

A 37 éves lapkiadó – akinek családja a The New York Times többségi tulajdonosa – felhívta a figyelmet arra is, hogy az elnöki retorika különösen veszélyes külföldön. „Bizonyos rezsimek az elnök retorikájával élnek az újságírók elnyomásának igazolására” – állapította meg.

Hozzátette: „figyelmeztettem (az elnököt), hogy ez emberi életeket sodor veszélybe, aláássa nemzetünk demokratikus elveit és erodálja hazánk egyik legnagyobb kiviteli cikkét, a kifejezés és a a sajtó szabadsága iránti elkötelezettséget”.

Sulzberger fontosnak tartotta azt is leszögezni: nem kérte Donald Trumptól, hogy enyhítsen a lap elleni támadásain. „Helyette azért könyörögtem, hogy gondolja át az újságírás elleni szélesebb körű támadásait, mert ez veszélyes és káros az országnak” – szögezte le.