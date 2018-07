Holdfogyatkozás itthon és külföldön

Az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása volt tegnap este. Az égi jelenség csaknem 4 órás látványosságot jelentett, amelyből 103 percig tartott a maga a teljes holdfogyatkozás, a legszebb szakasz, amikor az égitest vöröses fényben pompázik. A nem mindennapi látványt minden kontinensről látni lehetett, de csak azok gyönyörködhettek benne, akik felett felhőtlen volt az ég.

Az évszázad holdfogyatkozását az emberek fantasztikus környezetben, a Colosseum mellett elhelyezett távcsövekkel figyelheték meg.

„Lenyűgöző, nem találok rá szavakat. És az nagyon egyedivé teszi az egészet, hogy itt helyezték el a távcsöveket. A Colosseummal együtt – ennél többet nem is akarhatnánk” – mondta egy római férfi.

A Hold a római Colosseum mellett 2018. július 27-én. Az este teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető, ebben az évszázadban a leghosszabb, 103 perces. (MTI/AP/Gregorio Borgia)

Nemcsak a látvány volt rendkívüli, hanem az is, hogy sokáig tartott. A mostani volt ugyanis az évszázad leghosszabb, 103 perces teljes holdfogyatkozása.

„Ez a holdfogyatkozás két alapvető ok miatt volt ilyen hosszú. Az első, hogy a hold a Föld árnyékának közepén halad keresztül, így több időt kell eltöltenie az árnyékban, mintha csak a szélét érintené. A másik ok pedig az, hogy a hold jelenleg a legmesszebb van a Földtől, így viszonlyag lassan halad ki az árnyékból” – mondta a Sydneyi Csillagvizsgáló egyik munkatársa.



A holdfogyatkozást minden kontinensen látni lehetett, ahol nem takarta felhő az eget, vagyis a holdat. Így világszerte nagy volt az izgalom. Ausztráliában ugyan felhős volt az ég, de azok nem takarták el teljesen a holdat.

„Az egész annyira szürreális volt. Nem láttam még ilyet, olyan gyorsan tűnt el a hold, nagyszerű látvány volt” – mondta egy sydneyi lakos.

A Hold Niké varsói szobra fölött 2018. július 27-én. Az este teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető, ebben az évszázadban a leghosszabb, 103 perces. (MTI/AP/Alik Keplicz)

Indiában is nagy volt a készülődés, ott azonban a felhők miatt nem mindenhonnan lehetett jól látni a szokatlan jelenséget.

„Most monszunidőszak van, így még nem láttuk a holdat, vastag a felhőzet. Eléggé csalódottak vagyunk” – mondta egy nő.

Egyiptomban valamivel jobb volt a helyzet, azonban volt olyan, aki inkább biztosra akart menni.

A Hold a római Viktor Emánuel-emlékmű egyik szobra fölött 2018. július 27-én. Az este teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető, ebben az évszázadban a leghosszabb, 103 perces. (MTI/EPA/Angelo Carconi)

„Mi szándékosan mentünk messze a várostól, mert ott tisztább a levegő” – fogalmazott ez az egyiptomi egyetemi hallgató.

Rio egyik legkedveltebb parkjában több távcsövet is elhelyeztek. Így az este folyamán többszázan lehettek részesei a nem mindennapi látványnak.

„Hihetetlen energiákat kapok, ez nagyon megérint engem. Nagyon nagyon külünleges élmény” – lelkesedett egy nő.

A Hold a velencei Szent Márk tér oroszlánja fölött 2018. július 27-én. Az este teljes holdfogyatkozás következett be, ebben az évszázadban a leghosszabb, 103 perces. (MTI/EPA/Andrea Merola)

A holdfogyatkozás teljes időtartama csaknem 4 óra volt. A 103 perces teljes holdfogyatkozás idején pedig a hold nagyon látványos, vöröses fényben úszott. Az önmagában is lenyűgöző látványt tovább fokozta, hogy a Mars másfél évtizede nem volt ilyen közel a bolygónkhoz, így az most a szokásosnál is jobban látható volt.

A magyarországi planetáriumok és csillagvizsgálók is várták tegnap este azokat, akik meg akarták nézni az évszázad holdfogyatkozását. A felhők miatt az ország legnagyobb részén nem sokat lehetett látni belőle, a csillagászok azonban mindenhol elmagyarázták a résztvevőknek, hogy mi is ez a különös égi jelenség.





„Ismeretterjesztő szempontból érdekes jelenség, ami felhívja a figyelmet a csillagos égboltra, felhívja a figyelmet arra, hogy mennyi minden érdekes és szép dolog vesz minket körül” –fejtette ki a Zselici Csillagpark vezetője, Mosoni László.

A Hold a dortmundi Gneisenau szénbánya aknatornya fölött 2018. július 27-én, amikor teljes holdfogyatkozás következik be, ebben az évszázadban a leghosszabb, 103 perces. (MTI/EPA/Friedemann Vogel)

Amíg a felhők nem takarták el az eget, sikerült néhány fotót készíteni a holdfogyatkozásról. A vöröses jelenséget így is megismerték néhányan péntek este, még akkor is, ha a Pannon Csillagda kupolája zárva maradt, a résztvevők így is részesei lehettek az égi jelenségnek.

Az eső és a vastag felhőtakaró sem riasztotta vissza a kínai hallgatókat Pécsett. Ők is meg akarták nézni a teljes holfogyatkozást és nagy Mars közelséget.

„Itt tanulok Pécsett az egyetemen és azért jöttem mert hallottam hogy meg lehet nézni a holdfogyatkozást” – mondta Yiang Yin.

Januárban is lesz holdfogyatkozás, de az csak hatvanhárom percig tart majd.