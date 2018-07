Gulyás: Demokráciavitákkal próbálja elkerülni az ellenzék a számadást

Magyarországon az 1989-es rendszerváltás óta szabadság, demokrácia és jogállam van, az ellenzék a „demokráciavitákkal” csak azt próbálja elkerülni, hogy számot adjon sorozatos választási kudarcairól - hangoztatta Gulyás Gergely pénteken Tusnádfürdőn.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Újabb négy év két szemszögből címmel megrendezett pódiumbeszélgetésen vitázott Schiffer András és Bárándy Gergely egykori országgyűlési képviselőkkel. Utóbbiak úgy értékelték, hogy Magyarországon az Orbán Viktor vezette Fidesz egy „21. századi autokratikus rendszert” alakított ki, ahol a „nyers többségi elv doktrínája” működik és amelynek minden nemzetközi kritikára az a válasza, hogy az ország szuverenitását támadják.

Választásokon döntöttek

Válaszában a miniszter kifejtette: Magyarországon a főhatalomról a választópolgárok döntenek. Ha hosszabb ideje egyformán döntenek a választópolgárok, akkor nem a demokrácia vált diktatúrává, hanem politikai erők közül csak az egyik tud vonzó alternatívát nyújtani – érvelt a Fidesz politikusa. Hozzátette: soha egyetlen párt sem kapott annyi szavazatot 1990 óta, mint a Fidesz az idei választásokon.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Arról lehet megismerni, hogy valahol diktatúra van, hogy azt nem lehet elmondani. Magyarországon naponta szembesülünk a legdurvább vádakkal, már-már megsemmisítő, az emberi méltóságot lábbal tipró ellenzéki megnyilvánulásokkal, nem állítom, hogy egyébként, hogy a mi oldalunkon nem lett volna ilyen, csak azt mondom, hogy ez egy normális, plurális nyitott, demokratikus, a szólásszabadságot értéknek tekintő társadalmi működésnek a bizonyítéka” Ş mondta Gulyás Gergely.

Több kell az ellenzékiek szerint

Az ellenzék alternatívahiányát a vitán részt vevő két volt ellenzéki politikus is bírálta. Schiffer András szerint borítékolható a Fidesz újabb kétharmados győzelme, ha az ellenzéki pártok nem tudnak felmutatni alternatívát és a választók csak azt látják „az Orbán takarodj”-ot kiabáló tüntetőkben, hogy vissza akarják hozni a 2010 előtti állapotokat. Bárándy Gergely szerint a Fidesz a demokratikus jogállamiságot formailag megtartó, de annak tartalmát kiürítő rendszert épített ki, amelybe szerinte most már az ellenzék is beépült és eljátssza a neki szánt szerepet.

A tusnádfürdői pódiumbeszélgetésen Gulyás Gergely a mostani négyéves kormányzati ciklus prioritásaira is kitért. Kiemelt fontosságú kérdésként említette az ország biztonságát és úgy ítélte meg: a jövő évi európai parlamenti választás döntő lesz Európa jövője szempontjából. A migráció körüli vitában a magyar kormány továbbra is kitart amellett, hogy minden nemzet maga dönt arról, hogy kivel kíván együtt élni, és kivel nem.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a 2010-es 202 ezer forintos bruttó átlagbér mára 327 ezer forintra emelkedett. Fontosnak nevezte, hogy a magyar gazdaság hosszú távon 4 százalék körüli növekedésre legyen képes, ami béremeléseket és fejlesztéseket tesz lehetővé, Magyarország megerősödése pedig minden magyarnak lehetőséget kell jelentsen.