Gondban a szlovén államfő, nincs kormányfő-jelölt

Helyi sajtójelentések szerint a szlovén parlament pénteken hivatalosan is tudomásul vette Borut Pahor államfő azon döntését, amely szerint a törvényben megszabott határidőn belül, első körben nem jelöl miniszterelnököt az új kormány megalakítására.

Közel két hónappal a szlovéniai választások utána sem a győztes ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke, Janez Jansa volt miniszterelnök, sem a második legtöbb szavazatot kapott, Marjan Sarec nemrég alapított balközép pártja, a Marjan Sarec Listája (LMS) nem rendelkezik a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséggel.

Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)

Szombaton ezért hivatalosan is megkezdődik a második kör, amelyre 14 nap áll rendelkezésre. Az elnök mellett azonban már a frakciók is javaslatot tehetnek is a miniszterelnök személyére, s ha ez sem jár sikerrel, a harmadik körben a képviselők, azaz pártjaik is jelölhetnek, de ekkor már nem kell a kormány megválasztáshoz abszolút többség – vagyis 46 szavazat -, elég a jelenlevők többségének támogatása.

A parlamenti választásokon az SDS 25 mandátumot szerzett, az LMS 13 mandátummal a második, a Szociáldemokrata Párt (SD) és Miro Cerar ügyvivő kormányfő pártja, a Modern Közép Pártja (SMC) 10-10 mandátummal a harmadik helyen végzett. Az említett pártok mellett még átlépi a 4 százalékos parlamenti küszöböt a Baloldal (Levica) 9 mandátummal, az Új Szlovénia (NSi) 7 mandátummal, Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) 5-5 mandátummal, valamint a Szlovén Nemzeti Párt (SNS) 4 mandátummal.