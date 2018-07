Hatalmas felelősség a kétharmados többség Kocsis Máté szerint

Nem korlátlan hatalmat jelent, hanem óriási felelősség a kormánypártok által az áprilisi választáson szerzett kétharmados többség – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kerekasztal-beszélgetésén pénteken. Szerinte az ellenzéknek semmilyen Magyarországgal, vagy a nemzettel kapcsolatos víziója nincs.

Kocsis Máté rámutatott: ezzel a felelősséggel kívánnak hozzáállni a közös ügyekhez, az ország dolgaihoz. Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője úgy fogalmazott: a kétharmados többség felelősség azok felé, akik megválasztották őket, és lehetőség arra, hogy a világképüknek megfelelő céljaikat megvalósítsák. Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke azt mondta: az ellenzék számára kudarc volt az áprilisi választás, de az ő munkájukat mégis igazolták a választók, soha még nem kaptak ennyi voksot. Az fel sem merült, hogy ne vegyék fel a mandátumot. Szerinte a Fidesz sokszor bohózattá degradálja a parlamentet, a legfontosabb törvényjavaslatok vitája a késő esti órákban zajlik.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője azt mondta: a szavazók által támasztott minimális elvárás, hogy a képviselők járjanak be a Parlamentbe, így nem is volt opció, hogy ne vegyék fel a mandátumot. Az, hogy harmadszor kapott a Fidesz-KDNP kétharmadot, az kritika is az ellenzék számára – jegyezte meg. Hozzátette: nincsenek illúziói a parlamenti munkát illetően, s nosztalgiával tekint a 2010-ben indult ciklusra, amikor érdemi viták zajlottak. Azt kérte, a kormánypártok éljenek és ne visszaéljenek a kétharmaddal, hiszen egy erős és felelős kormány azt is figyelembe veszi, hogy a magyar társadalom és szavazók közel fele nem ért egyet vele.

Nincs nemzetpolitikai vízió az ellenzékben, LMP-s elvi egyetértés az illegális migrációban

Hozzátette: a választási eredményekből le kell vonni a tanulságokat. A Jobbikot már sokan temették, mégis növelni tudták erejüket, s ő nem érez válsághangulatot. Harrach Péter úgy látta: fontos mi zajlik a parlamentben, de még fontosabb, hogy mi zajlik az országban, ez pedig a kormányzati munkától függ. Szerinte a liberális demokrácia súlyos hiányosságokkal bír, néhány emberi jogot kiemel, elferdít, amiből aztán abszurd jelenségek fakadnak, mint például a gender-elmélet. Emellett tönkreteszi a közösségeket. Kijelentette: a liberális demokrácia mára megbukott.

Kocsis Máté azt mondta: semmilyen Magyarországgal vagy nemzettel kapcsolatos víziója nincs az ellenzéknek, lózungokat lehet hallani tőlük. Ilyen felhatalmazású kormány, nincs még egy Európában – rögzítette, hozzátéve: a választói akaratot a parlamenten belül kell érvényesíteni a parlamenti demokráciákban.



Tusványos – Mit kezdjünk a kétharmaddal? – Fórum

Keresztes László Lóránt a migrációról azt mondta: mindig határozottan kiállt e téren, azaz az illegális migrációt meg kell állítani, az unió külső határait meg kell védeni, és ennek a kérdésnek nemzeti hatáskörben kell maradnia. Kocsis Máté megjegyezte: elég lett volna a vonatkozó törvényt megszavazni, ezzel szemben az LMP soha nem támogatta a magyar kormányt a migrációval kapcsolatos fellépéseknél. Mirkóczki Ádám úgy látta: a Jobbik defenzívába szorult a választásokon bevándorlásügyben, és bár sorra nyerik a helyreigazítási pereket, de ez már kit érdekel április 8-a után. Soha nem akartak bevándorlókat Magyarországra – jelentette ki, hozzátéve: azért nem támogatták az alkotmánymódosítást, mert a letelepedési kötvényeket meg akarták szüntetni.

Kocsi Máté a Jobbik képviselőjére reagálva megjegyezte: mindig elő fog kerülni, hogy nem támogatták az alkotmánymódosítást, szerinte „a szezon meg a fazon” ez és a letelepedési kötvény ügye. Mint mondta, mondva csinált okokra való hivatkozással nem lehetett a Jobbikra számítani a fontos nemzeti ügyeknél, ami csalódás. Mirkóczki Ádám szerint ez nem igaz. Egy ilyen szavazás volt, az alkotmánymódosítás. A kerítést, a műszaki határzárat támogatták, ahogy az ország biztonságát érintő Btk-változtatásokat is – sorolta.

Keresztes László Lóránt szintén úgy reagált, tényszerűen nem igaz, hogy ne álltak volna ki fontos kérdésekben, mint például a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, a magyar kisebbség védelme. Amikor Kocsis Máté azt kérdezte: helyes-e a magyar miniszterelnök bevándorlás-ellenes politikája, elismerte az Orbán-kormány pozitív szerepét, azzal, hogy vitát indított európai szinten. Megjegyezte: ez a diskurzus még nem jutott el arra a szintre, ahol lennie kellene.

Harrach Péter kitért arra is: ami az LMP-ben történik, az áldemokrácia, ami nem is hatékony, a Jobbik nemzeti ügyekben való megnyilatkozásai azért erőtlenek, mert politikai és eszmei fordulatot vett a párt, ami hitelteleníti a Jobbikot. Kocsis Máté az időközi választások eredményeiről szólva megjegyezte: ha hülyének nézik és becsapják az embereket, akkor ilyen eredmények fognak születni, mint legutóbb Józsefvárosban. Hitelességi problémák vannak – tette hozzá.

Fontos témák az uniós kampányban

Az EP-választásokról Keresztes László Lóránt azt mondta: ez egy kritikus választás lesz az unió számára, szerinte valóban a közösséget érintő témákról kell majd beszélni.

Kocsis Máté szerint azért bír nagy jelentőséggel a választás, mert az előző Európai Parlamentet még a migrációval összefüggő problémák ismerete nélkül választották meg. A tavaszi választás viszont lehetőséget ad arra, hogy erről is véleményt mondjanak az emberek – közölte. Azon pártok megerősödése várható, amelyek az illegális bevándorlással összefüggésben alakítják ki véleményüket, ahogy várható az Európai Bizottság összetételének megváltozása is, s az is világossá válik majd, hogy Európa milyen irányba fordul. Szerinte a polgárok egy biztonságos Európára szavaznak majd – közölte.

Mirkóczki Ádám egyetértett azzal, hogy a bevándorlás lesz a fő téma. Hozzátette: szerint még a tét az unió jövője is.