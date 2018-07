Izrael csapást mért egy szíriai állásra

A célba vett területről két rakéta csapódott be az izraeli ellenőrzésű Golán-fennsík mellett elterülő Galileai-tengerbe: a légierő válaszul csapást mért a rakétakilövő állásra, míg annak környékét tüzérségi tűz alá vették – közölte az izraeli hadsereg szerdán.

Micky Rosenfeld izraeli rendőrségi szóvivő tudatta: keresik a rakéták maradványait a tengerben, de egyelőre nem találtak semmit – a rakéták a gyanú szerint eltévedtek, a cél nem Izrael területe volt. A lövedékek becsapódását a tengerpartról is lehetett látni, amit több szemtanú is megerősített.

Izraeli katona harckocsit irányít a délnyugat-szíriai el-Kuneitra tartománnyal határos izraeli Golán-fennsíkon, a határkerítés közelében 2018. július 25-én (MTI/AP/Ariel Schalit)

Nem ez volt az első eset, hogy eltévedt lövedékek csapódtak be a harcok sújtotta szomszédos Szíriából, de arra még nem volt példa, hogy ilyen messzire hatoljon be lövedék a zsidó állam területére. Izrael és Szíria között egyre nagyobb a feszültség, egyebek közt azért is, mert a Golán-fennsík melletti szíriai területeken zajló kiterjedt harcokra biztonsági fenyegetésként tekint Jeruzsálem.

Kedden Izrael lelőtt a fennsík felett egy Szu-22-es szíriai vadászgépet, mely a hadsereg közlése szerint két kilométer mélyen berepült Izrael területére. Szíria szerint a vadászgép a harcok dúlta tartományokban hajtott végre légicsapásokat, és nem sértette meg a zsidó állam légterét. Jeruzsálem attól tart, hogy Damaszkusz felrúghatja a Golán-fennsíkra vonatkozó 1974-es tűzszünetet, vagy engedélyezi iráni és libanoni szövetségeseinek, hogy a fennsík közelében állomásozzanak, miután visszafoglalta a szomszédos területeket.