Hatalmas a készültség Franciaországban

Az ország egy jelentős hőhullámtól tart, csütörtöktől akár 36 Celsius fok is lehet. A meteorológusok számítása szerint augusztus elején még ennél is melegebb várható. Az állam pénzzel támogatja az időseket segítő szervezetek munkáját, akik zöldségeket, gyümölcsöket és ásványvizet visznek a 75 éven felülieknek. Naponta telefonon is hívják őket és azonnal orvost hívnak, ha baj van. A hatóságok egy 15 évvel ezelőtti tragédiát igyekeznek megelőzni, amikor Franciaországban sokan, főként idős emberek haltak meg egy nagy hőhullám következtében – közölte az M1 Híradója.