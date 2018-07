Sokkal több a szalafista Németországban, mint gondolták

Az elmúlt egy évben 9700-ról 10 800-ra emelkedett az ultakonzervatív, szalafista iszlám követőinek száma Németországban, s köztük is 1700-ról 1900-ra nőtt azoknak a száma, akik a hatóságok szerint fogékonyak lehetnek arra, hogy iszlamista terrorista váljon belőlük – derül ki a német belföldi hírszerzés és elhárítás, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) kedden ismertetett jelentéséből.

A BfV 2017-es beszámolóját közös sajtótájékoztatón ismertette Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter és Hans-Georg Maassen, a hivatal elnöke. A dokumentum szerint a jobb- és baloldali, valamint a muszlim szélsőségesek száma is emelkedett. Sokoldalú fenyegetés leselkedik szabad társadalmunkra – fogalmazott Seehofer. Nem változott a szalafisták körében azok száma, akik jártak az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által ellenőrzött területeken.

A BfV adatai szerint azoknak a száma, akik konkrét terrorfenyegetést jelentenek, 2016 júniusa óta mára 500-ról 774-re emelkedett, és még sosem volt ilyen magas. Egy részük börtönben van. Ebbe a kategóriába azokat sorolják a német hatóságok, akiknek vezető szerepük van az iszlám szélsőségesek köreiben, támogatja őket vagy kapcsolatot ápol olyanokkal, akiket emiatt fenyegetésként tartanak nyilván. Seehofer aláhúzta, hogy a fenyegetést jelentő emberek kitoloncolása terén a hatóságoknak még jobban kell teljesíteniük. A jelentés megállapítja, hogy Németország továbbra is az iszlamista terroristák célkeresztjében van; az Iszlám Állam nevű terrorszervezet továbbra is megpróbál menekültnek álcázott terroristákat bejuttatni Európába, és már itt lévő menekülteket is igyekeznek beszervezni, hogy terrortámadásokat hajtsanak végre.

Több a neonáci, de kevésbé aktívak

Csökkentek az idegenellenes, szélsőjobboldali, erőszakos bűncselekmények száma, ezeknek a 35 százalékos visszaeséséről számoltak be. Ezt a hatóság annak tudja be, hogy ma már sokkal kevesebb befogadóközpont van, ahol a menedékkérőket fogadják, mert ezek gyakran váltak idegenellenes erőszak célpontjaivá. 2017 végén a hatóságoknak 24 ezer jobboldali szélsőségesről volt tudomásuk Németországban; ez kilencszázzal több mint egy évvel korábban. A neonácik száma kétszázzal, hatezerre emelkedett.

Jelentősen, mintegy negyedével emelkedett azoknak a száma, akik az úgynevezett birodalmi állampolgárok (Reichsbürger) és önrendelkezéspártiak közé sorolhatók. Ezek szervezetlen mozgalmak, és közös pontjuk az, hogy nem ismerik el a Német Szövetségi Köztársaságot és jogrendjét, előbbiek az egykori Német Birodalom állampolgárainak tekintik magukat. Közülük mintegy 900-an tekinthetők szélsőjobboldalinak.

Sok a fegyveres a Reichsbürgerek között

A birodalmiak és önrendelkezéspártiak háromnegyede negyven év fölötti férfi. A BfV szélsőségesként és államellenesként tartja nyilván őket, és a hatóságok szerint gyakran militarista szemléletűek, szóbeli agresszió jellemző rájuk, és vonzódnak a fegyverekhez, és a BfV szerint hajlandóak is lennének használni fegyvereiket. 1200-an rendelkeznek közülük fegyvertartási engedéllyel, amelyet viszont 450 ilyen embertől megvontak. A németek összesen két százaléka tart engedéllyel lőfegyvert.

A baloldalon a BfV éves jelentése szerint 29 500 ember tartozik a szélsőségesek közé, ami 4 százalékos emelkedést jelent. Ez elemzők szerint összefüggésben áll az Alternatíva Németországnak nevű jobboldali párt megerősödésével, melyben a baloldali szélsőségesek ellenséget látnak. A BfV jelentése a külföldi hírszerzési kísérletekről is számot ad. Ezek alapján Oroszország, Kína és Irán a legaktívabb ezen a téren.