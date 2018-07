Tovább dagad a francia elnök körüli botrány

Az ügyészség vádat emelt Macron egykori testőre és pártjának egyik biztonsági embere ellen is, mert súlyosan bántalmaztak több demonstrálót egy korábbi diáktüntetésen. Egyúttal vádat emeltek három rendőr ellen is, akik segítettek az elnök emberének abban, hogy eltussolják az ügyet. Emmanuel Macron hosszas hallgatás után most úgy nyilatkozott, nincs büntetlenség az elnöki hivatal volt biztonsági emberének ügyében – közölte az M1 Híradója.