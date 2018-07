Trump volt tanácsadója elismerte, dolgozott az orosz kormánynak

Carter Page, az amerikai elnök egyik volt külpolitikai tanácsadója a CNN hírtelevíziónak adott interjújában elismerte, hogy korábban informális tanácsadója volt az orosz kormánynak.

Page egy nappal azután nyilatkozott, hogy a The New York Times című napilap, majd a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is dokumentumokat hozott nyilvánosságra a lehallgatásáról és megfigyeléséről. Az FBI azért kért engedélyt Page lehallgatására, mert felmerült a gyanú, hogy a férfi együttműködik az orosz kormánnyal, Moszkva őt szemelte ki az együttműködésre.

Korábban még tagadta, laza beszélgetéseknek minősítette

Carter Page korábban mindig következetesen cáfolta, hogy orosz ügynök lett volna, ezt a vasárnapi interjújában is megismételte, de azt elismerte: „talán lehettek laza beszélgetések” orosz tisztségviselőkkel az Oroszország elleni szankciókról, és „ezt valakik mellékesen felhozhatták”. De – szögezte le – soha nem volt külföldi országok ügynöke. Viccnek nevezte ezeket a vádakat, szerinte „nevetséges lejárató kampány” folyik ellene. Hozzátette: soha nem volt tisztességtelen, és soha nem hallott az oroszoktól Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelöltre nézve kompromittáló információkat.

A volt külpolitikai tanácsadó egyértelműen cáfolta, hogy bármikor is kapcsolatban állt a nyilvánosságra hozott dokumentumokban megemlített Igor Szecsinnel, az orosz Rosznyefty olajipari vállalat vezetőjével és Igor Divejkin magas rangú orosz hírszerzővel. Ugyanakkor élesen bírálta azokat a kormányzati tisztségviselőket, akik annak ellenére ragaszkodtak a megfigyeléséhez, hogy a külföldi hírszerzéssel összefüggő megfigyelések engedélyeztetésében illetékes bíróság (FISA) több bírája is elutasította a lehallgatását és a megfigyelését.

Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek a washingtoni Fehér Ház kertjében 2018 májusában (fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

Az ügy Donald Trump elnököt is haragos megnyilvánulásokra késztette: vasárnap több Twitter-bejegyzést is közzétett. Az egyikben – utalva a Robert Mueller vezette különleges vizsgáló bizottságra – leszögezte, hogy „ez az egész FISA-szélhámosság vezetett Mueller boszorkányüldözéséhez”.

Kettészakadtak a republikánusok

A Page-ügy témája volt a szokásos vasárnapi televíziós vitaműsoroknak is. Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor a CBS Szemben a nemzettel című műsorában leszögezte: az egész megfigyelési ügy „egy rakás szemét”. Graham felvetette, hogy ezek után érdemes volna alaposabban megvizsgálni, hogy egyáltalán miért és hogyan rendelhet el az igazságügyi minisztérium lehallgatást és megfigyelést. Marco Rubio, floridai republikánus szenátor viszont a CNN-nek adott interjújában nem talált kivetnivalót a megfigyelés elrendelésében.

Trey Gowdy dél-karolinai republikánus képviselő a Fox televízióban ellentmondásosnak nevezte a lehallgatás elrendelését, és hiányolta, hogy az FBI nem nevezte meg azokat a forrásokat, amelyek alapján elrendelte Carter Page megfigyelését.