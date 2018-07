Orosz techmilliárdos pénzelhette a Washingtonban letartóztatott orosz nőt

A The Washington Post című amerikai napilap értesülései szerint az újság szenátusi forrásokra hivatkozó információi szerint az amerikai energetikai és high-tech iparágakban befektető Konsztantyin Nyikolajev milliárdos támogatta anyagilag azt a Marija Butyinát, aki ellen a héten a washingtoni szövetségi bíróság már vádat is emelt, mert úgy dolgozott az orosz kormánynak, hogy közben nem jegyeztette be magát az Egyesült Államokban külföldi ország ügynökeként.