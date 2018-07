A britek többsége elutasítja May tervét

A brit közvélemény túlnyomó része elutasítja Theresa May kormányfő tervét a szigetország európai uniós tagsága megszűnéséről egy vasárnap ismertetett felmérés szerint, és kétharmaduk kész lenne támogatni egy újonnan létrejövő olyan jobboldali pártot, amely elkötelezett az Európai Unióból való kilépés mellett.

A YouGov közvélemény-kutató cégnek a The Sunday Times című vasárnapi lap számára készített felméréséből kiderült: a szavazópolgárok többsége a külügyminiszteri tisztségről két hete lemondó Boris Johnsonra bízná a kilépési tárgyalásokat, és őt látnák a legszívesebben a Konzervatív Párt élén a legközelebbi parlamenti választásokon. A megkérdezettek mindössze 16 százaléka vélekedett úgy, hogy Theresa May megfelelően készíti elő a Brexitet, míg 34 százaléka szerint Boris Johnson jobb munkát végezne. Alig nyolc hónappal Nagy-Britannia európai uniós tagságának várható megszűnése előtt Theresa May kormánya, a parlament, a közvélemény és az üzleti szféra továbbra is mélyen megosztott a Brexit ügyében.

Előnytelen May-terv, de a toryk többsége még kitart mellette

A YouGov felmérése szerint a szavazók mindössze 11 százaléka voksolna egy újabb népszavazáson a kormány javaslatára, és 43 százaléka úgy véli, hogy a terv előnytelen Nagy-Britannia számára. A megkérdezettek közül több mint kétszer annyian gondolják úgy, hogy a kormány júliusban elfogadott javaslata nincs összhangban az európai uniós tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás eredményével, mint ahányan úgy vélik, hogy megfelel neki. A Theresa May számára egyetlen kedvező hírként azt értékelte a The Sunday Times, hogy bár összességében a szavazók szívesen vennék a kormányfő távozását a hatalomból, a toryk 58 százaléka azt szeretné, ha kitartana.

Theresa May brit kormányfő Észak-Írország fővárosában, Belfastban (Fotó: MTI/EPA/Aidan Crawley)

Kiderült az is, hogy a közvélemény egyre megosztottabb, és egyre többen fordulnak el a két legfőbb politikai erőtől, a Konzervatív Párttól és a Munkáspárttól. Harmincnyolc százalékuk támogatna egy új jobboldali pártot, amely elkötelezett a Brexit mellett, míg csaknem negyedük akár egy határozottan szélsőjobboldali, bevándorlás- és iszlámellenes pártot is. Hozzávetőleg harmaduk egy Brexit-párti, középutas tömörülést választana.

A YouGov 1668 ember megkérdezésével, július 19-én és 20-án készítette a felmérést, amelynek további részleteiről a The Sunday Times nem közölt részleteket. A felmérés szerint ha most referendumot tartanának az európai uniós tagság kilépési megállapodás nélkül való megszűnéséről, a szavazók 54 százaléka voksolna a bennmaradásra, 46 százaléka a távozásra.