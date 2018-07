Meghívták a pápát az esküvőjükre, de nem gondolták, hogy el is megy

Ki gondolt volna előre arra, ami a múlt szombaton aztán megtörtént, hogy Ferenc pápa egyszer csak megérkezik a Santo Stefano degli Abissini-templomba, ahol egy svájci gárdista és a Vatikáni Múzeumok egyik alkalmazottja köti össze életét. Az ifjú pár – Luca Elia Maria Schafer és a brazil Leticia Vera – küldött a pápának meghívót az esküvőre, de nem igazán remélték, hogy tényleg eljön – írja szemléjében a Magyar Kurír.

A Vatican Insider beszámolóján alapuló írás szerint a szentatya bejelentés nélkül tűnt fel az ősi vatikáni templomban, amely a Szent Péter-bazilika mögött található.

Well, folks, Summer “staycation” or not, in Saturday surprise, Pope shows up at St Stephen of the Abyssinians Church in Vatican City to witness the marriage of a Swiss guard Luca Elia Maria and Leticia Vera, an employee at the Vatican Museums pic.twitter.com/cunrzwZIxA

— Rich Raho (@RichRaho) 2018. július 15.