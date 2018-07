Nem volt erőszakmentes a francia győzelmi ünnep

Több nő ellen is szexuális bűncselekményt követtek el Párizsban a francia labdarúgó-válogatott világbajnoki győzelmét követő ünneplés ideje alatt. Egyre több nő számol be a közösségi médiában arról, hogy zaklatták őket. A francia rendőrség arra kéri az áldozatokat, tegyenek feljelentést. A hatóságok azt ígérik: egyetlen elkövető sem úszhatja meg a büntetést, ha sikerül azonosítani őket.

Szinte felrobbant a szurkolói zóna Párizsban vasárnap délután, amikor a francia válogatott megszerezte a vezetést a labdarúgó-világbajnokság döntőjében. Húsz év után Franciaország újra megszerezte a kupát.

A világbajnoki cím megszerzése miatt Franciaország-szerte örömünnep kezdődött. Százezrek vonultak utcára, a francia főváros sugárútjain nemzeti színekbe öltözött drukkerek tömege hullámzott.

Francia rendőrök vízágyúkkal fékezték meg rendbontó ünneplőket a párizsi Champs-Élysées sugárúton (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Háromszáz ember ellen eljárást indítottak

Az ünneplés azonban több helyen is erőszakba csapott át. A randalírozók üvegekkel, kövekkel és fáklyákkal dobálták a rohamrendőröket, akik könnygázzal és vízágyúkkal oszlatták a tömeget. A Champs-Élysées sugárút valóságos csatatérré változott késő estére. A hatóságok országszerte több mint ötszáz rendbontót bilincsben vittek el, közülük majdnem háromszáz ellen eljárás indult.

Az ünnepi hangulat sok nő számára azonban rémálommá vált.

Egy nő úgy nyilatkozott: a barátaival együtt szurkolt, amikor egy férfi hátulról a testéhez nyomta nemi szervét. Az áldozat az eset után megpróbált segítséget kérni a rendőröktől, akik annyit válaszoltak neki, ők a terrortámadások megakadályozására vannak kivezényelve.

Feljelentést kell tenni

Hasonló jelenetről számolt be egy másik áldozat is, aki a Champs-Élysées-n nézte a döntőt. A Twitteren a nő azt írta: „a második gólnál egy férfi kihasználva a tömeg mozgását a combjaim közé nyúlt, majd megmarkolta a fenekem. Nem tudtam megállítani, teljesen összetörtem, még most is sokkos állapotban vagyok.”

Az első néhány beszámoló lavinát indított el, és egymás után jelentkeztek azok a nők, akik szexuális zaklatást szenvedtek el a kontrollját vesztő tömegben. Az egyik népszerű rádiócsatorna hírportálján számtalan olyan támadásról számolt be, amely a szurkolói zónákban vagy bárokban történt. A nők többségét akarata ellenére fogdosták vagy simogatták. Egyikük viszont arról számolt be, hogy egy férfi váratlanul odahajolt hozzá, és a szájába dugta a nyelvét.

A rendőrség most arra kér mindenkit, hogy akit hasonló inzultus ért, tegyen feljelentést a hatóságoknál, így nyomozás kezdődhet, és az azonosított erőszakoskodók nem kerülhetik el a büntetést.

Gyakoriak a nőket ért szexuális támadások

Európában az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy nők szexuális támadásokat szenvednek el egy tömegrendezvényen. 2015 szilveszterén Németországban férfiak csoportosan követtek el hasonló bűncselekményeket. Kölnben és több német nagyvárosban ezernél is több nő szenvedett el ilyen támadásokat. A hatóságok szerint a zaklatásban csaknem kétezer férfi vett részt, akiknek elsöprő többsége észak-afrikai származású menedékkérő volt.