Megvalósulóban az önkéntes kvóták rendszere

Kiköthetett Pozzallóban az a két hajó, amely napok óta vesztegelt Szicília partjainál. Olaszország azután engedélyezte ezt, hogy már öt ország jelezte Rómának, befogad migránsokat azonosítás és egyéb vizsgálatok után. Miután Németország és Málta bejelentette 50-50 főt átvesz Spanyolország, Portugália és Franciaország is jelezte, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez.

Hétfő hajnalban előbb a 176 migránst, főleg fiatal férfiakat szállító hajó kötött ki Pozzallóban. Az orvosok még a fedélzeten megvizsgálták őket, majd a többségében eritreai férfiak távozhattak a fedélzetről. Kis idő elteltével egy másik, 266 migránst szállító hajó is kikötött.

Az orvosok őket is megvizsgálták, majd buszra szállhattak. Azt nem tudni, hogy közvetlenül a befogadóországokba vitték-e őket. Az M1 római tudósítója szerint egy táborba szállították a migránsokat. A nőket, gyerekeket és a betegeket az olasz kormányfő engedélyével már vasárnap partra vitték. Ők 30-an addig maradnak Szicíliában, amíg felépülnek, megerősödnek.



Az illegális bevándorlók egy halászhajóval indultak útnak még pénteken Európa felé, az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex és az olasz hatóságok Linosa szigetén vették át őket. Kikötni azonban, csakúgy mint korábban több hajó, nem tudtak Szicíliánál, mert Matteo Salvini olasz belügyminiszter megtagadta az engedélyt. Miután más uniós országok garantálták, hogy fogadják a hajókon lévő migránsokat, a miniszter engedélyezte a kikötést.

Átveszik a menekülteket

Salvini végül Facebook-oldalán jelentette be szombaton késő este, hogy Málta és Franciaország kész átvenni 50-50 migránst. Németország, majd később Spanyolország és Portugália is jelezte, hogy ezt tenné. Giuseppe Conte olasz kormányfő üdvözölte azt a szolidaritást, amelyet – szavai szerint – Róma mindig is kért Európától, és ami szerinte az Európai Tanács legutóbbi brüsszeli ülését követően valósággá kezd válni.

Olaszország már régóta azt szorgalmazta, hogy a migráció terhét ne egyedül kelljen viselnie, hanem vállaljon részt a többi földközi-tengeri kikötővel rendelkező uniós ország is.

Eltérő migrációs politikát folytatnak az olasz kormánypártok

Közben megkezdték annak a 450 migránsnak a regisztrálását és azonosítását az olasz hatóságok, akik partra szálltak Pozzallo kikötőjében. A férfiakat a kikötőváros regisztrációs táborába szállították, a nőket és a gyerekeket korábban az olasz hatóságok kórházakba vitték.

A visegrádi országok elítélték a migrámsok partra szállásának engedélyezését, Csehország szerint Olaszország ezzel egyenesen a „pokolba vezeti” az európai migrációs politikát. Orbán Viktor kormányfő az olasz kormányfőnek küldött levelében úgy fogalmazott, hogy a határvédelem nehéz dolog. Maguk a kikötések, amelyek Salvini kijelentései dacára megvalósulnak, az olasz kormánypártok eltérő migrációs politikájára vezethetők vissza – közölte a magyar tudósító.

Ezt az álláspontot osztja Szomráky Béla Olaszország-szakértő is, aki az M1 vasárnap esti műsorában úgy fogalmazott: Matteo Salvininek nagy nehézségekkel kell szembenéznie, mert a koalíciós partner Öt Csillag mozgalom több baloldali politikusa mellett maga az olasz államfő is a „migránsmentő”, a migránsok ügyét felkaroló politika mellé sorakozik fel.

A migránsok azután szállhattak partra, hogy néhány európai uniós ország felajánlotta, 50-50 embert átvesznek – hangzott el az M1 hétfő délelőtti műsorában.

Határozott szigor az új kormány hivatalba lépése óta

Az új olasz kormány június elején tiltotta meg, hogy a nem kormányzati szervezetek hajói kikössenek Olaszországban, majd később a belügyminiszter több hajót nem engedett kikötni, amelyek bár nem NGO-szervezetek hajói voltak, de migránsokat szállítottak.

Két hete például, miután egyetlen tagállam sem fogadta a Mission Lifeline német NGO-hajót, Málta engedélyezte kikötését. A Proactiva Open Arms nem kormányzati szervezet hajója a múlt héten kötött ki Barcelonában 60 migránssal a fedélzetén. Egy hónapja szintén Spanyolországban, Valenciában ért partot az SOS Méditerranée és az Aquarius nevű hajó is, miután sem Málta sem pedig Olaszország nem engedte kikötni.