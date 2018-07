Le kell nyelni az oroszok kémkedését?

„Időpocsékolás” az orosz beavatkozással foglalkozni, és abba kellene hagyni a Donald Trump elnök ellen folytatott „boszorkányüldözést” – nyilatkozta Rand Paul kentuckyi republikánus szenátor vasárnap a CNN hírtelevíziónak adott interjújában.

A szenátor szerint azért „idővesztegetés” Vlagyimir Putyint okolni az amerikai választási folyamatba történt beavatkozásért, mert az Egyesült Államok és más országok szintén hasonlóan szoktak cselekedni. „Azt hiszem, tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy az oroszokon kell számon kérnünk ezt. Ez másik ország, fognak kémkedni nálunk, kémkednek is nálunk, be fognak avatkozni a választásainkba” – fogalmazott Rand Paul, hozzátéve, hogy az amerikai politikusoknak a választási rendszer biztonságával, ennek megóvásával kellene foglalkozniuk.

Rand Paul, Kentucky állam republikánus párti szenátora (MTI/EPA/Shawn Thew)

A szenátor álláspontja szerint a 2016-os amerikai választásokba történt orosz beavatkozási próbálkozások sora válasz lehetett arra, hogy az Egyesült Államok korábban beavatkozott Georgiában vagy Ukrajnában. Rand Paul ugyanakkor leszögezte: nem gondolja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország „erkölcsileg egyenértékű” volna. Felhívta a figyelmet: számot kell vetni azzal, hogy az Egyesült Államok minden cselekedetének megvan a reakciója. Hozzátette: „vitatható” az a javaslat, hogy Donald Trumpnak fel kellene vetnie annak a 12 orosz hírszerzőnek a kiadatását, aki ellen pénteken vádat emeltek Washingtonban. „Nincs okunk rá, hogy elvárjuk Moszkvától, egyezzen bele ebbe” – szögezte le a republikánus politikus.

Donald Trump, amerikai elnök (MTI/EPA/Clamens Bilan)

Hasonlóképpen nyilatkozott az orosz hírszerzők ügyéről John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó is, aki az ABC televízióban így fogalmazott: „nagy butaság lenne” Donald Trump részéről, ha olyasvalamit kérne az orosz elnöktől, amire nincs is jogi lehetősége. „Az oroszoknak megvan a maguk álláspontja, tetszik ez nekünk, vagy sem, de az alkotmányuk tiltja, hogy orosz állampolgárokat kiadjanak más országoknak. Az európaiakkal van egyfajta, kiadatási egyezményhez nagyon hasonlatos megállapodásuk, s az európaiak gyakran meg is próbálták ezt érvényesíteni, de mindig egyértelmű elutasításba ütköztek” – hangsúlyozta Bolton.

Hozzátette: arra számít, hogy az igazságügyi minisztérium megkísérli igénybe venni „a normális csatornákat” annak érdekében, hogy a vádemelésben érintett orosz hírszerzőket bíróság elé állítsák. John Bolton szerint az orosz hírszerzők elleni vádemelés erősíti Donald Trump pozícióját a helsinki csúcstalálkozón.

Illusztrációként használt címlapképünkön a korábbi szovjet titkosszolgálat, a KGB ügynökei által 1970 körül használt, kabátba rejtett fényképezőgépek egyike látható (MTI/EPA/Nemzetközi Kémmúzeum)