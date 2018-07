London szabadkereskedelmi megállapodást szeretne Washingtonnal

Theresa May brit miniszterelnök szerint London a brit EU-tagság megszűnése után szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal. Donald Trump amerikai elnök egy pénteki lapinterjúban azonban egyenes utalást tett arra, hogy ha Nagy-Britannia a Brexit után is szoros kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn az Európai Unióval, az lehetetlenné tenné a brit-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást.

Theresa May csütörtök este a Londontól száz kilométerre északnyugatra, Oxfordshire megyében emelkedő Blenheim-palotában, Sir Winston Churchill néhai brit kormányfő egykori otthonában látta vendégül díszvacsorán a hivatalos nagy-britanniai látogatáson tartózkodó amerikai elnököt és feleségét. A rendezvényen 150 brit és amerikai üzletember is részt vett. A brit kormányfő felszólalásában kijelentette: a két ország kölcsönösen egymás legnagyobb külföldi befektetője, a kétoldalú befektetői tőkeállomány értéke meghaladja az ezermilliárd dollárt.

Felidézte, hogy a brit üzleti szektor hússzor annyi befektetést eszközölt az amerikai gazdaságban, mint Kína, és többet, mint Németország és Franciaország együtt. Hozzátette: jelenleg egymillió amerikai dolgozik az Egyesült Államokban megtelepedett brit érdekeltségű vállalatoknál. May szerint azonban Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból „példátlan lehetőséget” teremt a még szélesebb gazdasági együttműködésre; e lehetőségek között van a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás is.

Nem szeretné Trump, ha az EU-val is szabadon kereskedhetne London

Az amerikai elnök azonban a The Sun című erőteljesen EU-ellenes irányvonalú jobboldali brit tömeglapnak adott, az újság pénteki kiadásában megjelent nyilatkozatában kijelentette: ha Nagy-Britannia olyan jellegű megállapodásra jut az EU-val, amilyen a brit kormány legújabb javaslatcsomagjában szerepel, akkor az Egyesült Államok inkább az Európai Unióval tárgyal, és ebben az esetben valószínűleg nem lesz brit-amerikai kereskedelmi egyezmény.

Theresa May brit miniszterelnök (j2) férje, Philip May társaságában fogadja Donald Trump amerikai elnököt (b2) és feleségét, Melania Trumpot a blenheimi kastélyban adott vacsora előtt, 2018. július 12-én (MTI/AP/Pablo Martinez Monsivais)

Ezzel Trump arra a javaslatcsomagra utalt, amelyeket Theresa May és kabinetjének tagjai a brit kormányfők vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott múlt pénteki kihelyezett kormányülésen fogadtak el az unióval fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról. Az Európai Bizottság számára kidolgozott brit kormányzati indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, biztosítva a „súrlódásmentes” kereskedelmet Nagy-Britannia és az EU között a Brexit után is.

A brit kormány indítványa szerint London és az EU fokozatosan kialakítana egy olyan vámszabályozási rendszert is, amelyben szükségtelen lenne a vámellenőrzés a kétoldalú kereskedelemben, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió „kombinált vámtérséget” alkotna.

Trump a The Sunnak adott interjúban kijelentette: a brit kormány által elfogadott javaslatcsomag bizonyosan hatással lenne az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemre, „sajnos negatív értelemben”. Az amerikai elnök hozzátette: megmondta Theresa Maynek, hogy “hogyan kellene ezt csinálni”, de a brit kormányfő nem értett vele egyet, nem hallgatott rá, más utat választott. Donald Trump azt mondta: ő nagyon sok mindent másképp csinált volna, és kész lett volna arra is, hogy felálljon a tárgyalóasztaltól, mivel „ami most folyik, az nagyon szerencsétlen”. Véleménye szerint ugyanis túl hosszú a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalássorozat, és az olyan megállapodások, amelyekhez túl hosszú idő kell, “soha nem jók”.

Napokkal ezelőtt fogadta el a brit kormány a chequersi kormányülésen az új javaslatcsomagját, ez jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoz az Európai Unióval, mint amilyent a kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora látni szeretett volna.

Johnsont dicsérte Trump

Emiatt a héten lemondott tisztségéről e tábor két prominens képviselője, Boris Johnson volt brit külügyminiszter és David Davis, aki távozásáig a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát felügyelő minisztérium (DExEU) vezetője volt. Trump vele kapcsolatban kijelentette: reméli, hogy Boris Johnson egyszer ismét kormányzati szerephez jut, mivel “nagyon tehetséges”, és minden adottsága megvan ahhoz is, hogy akár “remek miniszterelnök” legyen belőle.

Az amerikai elnök ugyanakkor élesen bírálta Sadiq Khant, London polgármesterét, akit szerinte a bevándorlás miatt felelősség terhel a tavalyi londoni terrorcselekményekért. Trump “nagyon szomorúnak” nevezte, hogy Európa is “bevándorlók millióit” engedi be, mivel szerinte ez kikezdi Európa szövedékét. Sadiq Khan hivatala Trump kijelentéseire reagálva közölte, hogy a nagy-britanniai bevándorlás szabályozása nem a londoni polgármester, hanem a brit kormány hatásköre.