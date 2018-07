Kicsúszott az irányítás a boszniai hatóságok kezéből

Annyi illegális bevándorló gyűlt össze a bosnyák–horvát határ közelében, hogy már sem a rendőrök, sem a civil szervezetek önkéntesei nem tudják kontrollálni az eseményeket. A fő kérdés jelenleg az, mikor indul el a tömeg a tiltás ellenére Horvátország és aztán Nyugat-Európa felé – közölte az M1.

A horvát határhoz közeli nyugati térségben egyre nagyobb a zsúfoltság, több ezer bevándorló vár arra, hogy tovább indulhasson. Folyamatosan érkeznek a migránsok a térségbe, és azok is, akiket a sikertelen határátlépés után visszatoloncoltak a hatóságok. A migránsok arról is beszéltek, hogy jelenleg a magyar határzáron lehetetlen átjutni, ezért próbálkoznak most Bosznia felé. A céljuk az, hogy bármi áron minél előbb Európa belsejébe jussanak.



Ha Magyarország határát nem védené kerítés, naponta több ezer migráns lépne be Németországba – erről beszélt a magyar miniszterelnök múlt héten Berlinben. Orbán Viktor kiemelte: Magyarország Európát is védi.

Nem csökken a migrációs nyomás, csak az útvonalak és az érkezők összetétele változik – erről már Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bosznia-Hercegovinában már legalább 4000 migráns torlódott fel, többségük egyértelműen gazdasági bevándorló. A Balkánon pedig már csaknem annyian vannak úton Nyugat-Európa felé, mint 2015-ben, a migrációs válság csúcsán.