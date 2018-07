Egyensúly a segítség és a gazdasági teljesítmény között – ez Seehofer mesterterve

Egyensúlyt kell teremteni a segítőkészség és országunk teljesítőképessége között, nem tudunk korlátlanul befogadni embereket – jelentette ki a német szövetségi belügyminiszter kedden azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatta a migrációs mestertervnek nevezett javaslatait a német menekültügyi rendszerrel kapcsolatos változtatásokra.

A miniszter hangsúlyozta: ez a szövetségi belügyminisztérium mesterterve, amelyet július 4-én véglegesítettek, így nem tükrözi azokat a megállapodásokat, amelyekről a múlt hét második felében állapodtak meg a koalíciós pártok.

„Ez nem a koalíció, hanem a szövetségi belügyminisztérium mesterterve” – húzta alá Horst Seehofer. Ezzel magyarázta azt is, hogy a javaslatban szerepelnek azok a tranzitközpontok, melyek a későbbi koalíciós megállapodásban nem. A tervek szerint ezekből a létesítményekből küldik majd vissza az Európai Unió más tagállamaiba azokat a menedékkérőket, akik már máshol is adtak be menedékkérelmet.