Moszkva aggódik Szkripalékért

Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy konzuli szolgálata kapcsolatba léphessen Szergej és Julija Szkripallal, mert aggódik állapotuk miatt – jelentette ki hétfőn Moszkvában Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az egykori orosz-brit kettős hírszerző ügynöknek és lányának a délnyugat-angliai Salisburyben elszenvedett mérgezésével kapcsolatosan.

„Továbbra is a legszorosabb figyelemmel követjük a helyzet alakulását Szkripal-ügyben, amellyel kapcsolatban minden nappal egyre több kérdést vet fel London álláspontja” – mondta Zaharova hétfői sajtótájékoztatóján, amelynek szövegét az orosz külügyminisztérium honlapján tették közzé. Mint a szóvivő hangsúlyozta, Moszkvában különösen aggódnak amiatt, hogy milyen állapotban lehetnek most a „salisburyi provokációban” megsérült Szergej és Julija Szkripal orosz állampolgárok. „Sajnos a brit hatóságok továbbra is makacsul megtagadják tőlünk a lehetőséget, hogy személyesen találkozhassunk velük (Szkripalékkal), érdeklődhessünk egészségi állapotuk felől, és megbizonyosodhassunk arról, hogy megfelelő körülmények között vannak” – mondta az orosz külügyi szóvivő.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Forrás: Wikipedia)

Zaharova beszámolója szerint a brit külügyminisztérium indokolatlanul figyelmen kívül hagyja Oroszország arra vonatkozó követeléseit, hogy konzuli szolgálata kapcsolatba léphessen Szkripalékkal – mondta Zaharova, aki szerint az erre irányuló többszöri orosz kérést a brit fél hivatalosan arra hivatkozva hárítja el, hogy elengedhetetlen Julija Szkripal magánéletének tiszteletben tartása. Az orosz külügyi szóvivő ezenkívül felhívta a figyelmet arra, hogy a salisburyi incidens óta Julija Szkripal mindössze két alkalommal, szigorúan ellenőrzött körülmények között léphetett kapcsolatba a külvilággal. Zaharova szerint ezek a körülmények felvetik a kérdést, hogy milyen mértékben érvényesül az orosz nő szabadsága a döntéshozatalt és kéréseit tekintve.

London számos egyezményt sért meg az oroszok szerint

Zaharova szerint London teljes egészében, nyilvánvalóan megsérti a konzuli kapcsolatokról szóló 1963-as bécsi egyezmény és az 1965-ös kétoldalú konzuli egyezmény vonatkozó rendelkezéseit. “Ez a magatartás csak megerősíti a gyanúnkat, hogy Szkripalékat vagy erővel különítették el a brit hatóságok, vagy állapotuk nem felel meg a hivatalosan közöltnek” – mondta az orosz külügyi szóvivő. Szergej Szkripalt és lányát március 4-én találták eszméletlenül Salisbury egyik bevásárlóközpontja környékén. Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, de hollétük nem ismeretes. Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban az orosz kormányt tartja felelősnek a fegyverben is használható minőségű hatóanyaggal elkövetett mérgezésért, amelyet gyilkossági kísérletként kezel.

Julija Szkripal, Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök lánya először ad interjút az ellenük elkövetett márciusi támadás óta Londonban 2018. május 23-án (MTI/AP pool/Dylan Martinez)

Eközben vasárnap este meghalt a 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess, egyike annak a két brit állampolgárnak, akik ugyanazzal a Novicsok típusú idegméreg-hatóanyaggal kerültek érintkezésbe, amelytől Szkripalék szenvedtek súlyos mérgezést a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézetének múlt heti megállapítása szerint. Sturgess és a 45 éves Charlie Rowley június 30-án került válságos állapotban az Amesburytől 16 kilométerre fekvő Salisbury egyik kórházába. A Scotland Yard tájékoztatása szerint Rowley állapota továbbra is válságos.

Alekszandr Sulgin, Oroszország nagykövete a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél, hétfőn azt mondta: az Egyesült Királyság elutasított minden orosz ajánlatot a nyomozásban nyújtandó segítségre, ahogy ezt tette korábban a Salisburyben történtek után, és nem közölt semmiféle bizonyítékot arra nézve sem, hogy Oroszországnak köze lenne az incidensekhez. Sajid Javid brit belügyminiszter vasárnapi nyilatkozatában kijelentette: a brit kormány változatlan feltételezése az, hogy a két mérgezéses incidenst okozó Novicsok hatóanyag Oroszországból származott. Oroszország nagy-britanniai nagykövetsége hétfői közleményében azt írta: a vizsgálati aktákhoz és a Szkripalékhoz való hozzáférés híján a salisburyi és amesburyi incidenseket “felelőtlen oroszellenes provokációnak” fogja tekinteni London részéről.