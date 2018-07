Meghalt a novicsok-mérgezést szenvedett brit nő

Meghalt vasárnap este az egyik beteg, aki Angliában ugyanazzal a novicsok típusú idegméreg-hatóanyaggal került érintkezésbe, amelytől négy hónapja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal is súlyos mérgezést szenvedett.

A Scotland Yard a hírt ismertető közleményében bejelentette, hogy mostantól gyilkossági ügyben folyik a nyomozás, az hozzátették, hogy Charlie Rowley állapota továbbra is válságos. A londoni rendőrség – amelynek országos hatáskörű terrorellenes ügyosztálya a nyomozást irányítja – most nevezte meg először a mérgezést szenvedett két brit állampolgárt, de kilétük a helyi hatóságok korábbi tájékoztatásai alapján már a múlt héten ismertté vált.

Neil Basu, a terrorellenes ügyosztály parancsnoka vasárnap esti tájékoztatójában úgy fogalmazott: Dawn Sturgess halálhíre megerősíti a Scotland Yard elszántságát arra, hogy azonosítsa és átadja az igazságszolgáltatásnak „azt vagy azokat, akik ezért a csak felháborítónak, felelőtlennek és barbárnak nevezhető cselekedetért felelősek”. Basu hozzátette: száz detektív a nap 24 órájában folytatja az aprólékos nyomozati munkát mindazon bizonyítékok összegyűjtésére, amelyekből kiderülhet, hogy a két brit állampolgár miként kerülhetett érintkezésbe a halált okozó hatóanyaggal.

Megrendezett cselekményről beszél egy orosz diplomata

Kitervelhették és szándékosan megszervezhették az Amesbury városában élő két brit állampolgár megmérgezését azzal a céllal, hogy megingassák a nemzetközi helyzetet és lejárassák Oroszországot – vélekedett Alekszandr Sulgin, aki Oroszország nagykövete a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél (OPCW).

A brit védelmi minisztérium vegyi és biológiai kutatóközpontja irányába mutató tábla Porton Downban MTI/EPA/Andy Rain

Az Izvesztyija című napilap internetes felületén hétfőn megjelent interjúban elmondta: „Az Amesbury körül kialakult helyzetben még egy dolog nyugtalanító: az utóbbi időben hasonló történések a fontosabb rendezvények kapcsán merülnek fel. Jelenleg a 2018-as labdarúgó-világbajnokság a vége felé közeledik, és nemsokára kezdődik az orosz-amerikai csúcs Helsinkiben. Nehéz megszabadulni attól a gondolattól, hogy mindezt kitervelhették és szándékosan dobhatták be a nemzetközi helyzet megbolygatására, illetve Oroszország tekintélyének, és más államokkal fenntartott kapcsolatainak az aláásására”.

Sulgin szerint Nagy-Britannia nem küldött jegyzéket az incidensről a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet Technikai Titkárságához, amely a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény végrehajtásának napi ügyeit intézi. „Némely sajtóorgánum olyan információt közölt, hogy az angolok jegyzéket küldtek (a történtekről) a technikai titkársághoz. Amennyire tudjuk, nem volt semmilyen jegyzék, mindössze szóban ismertették az általános információkat, amelyek nem terjedtek túl azon, amit a brit hivatalos személyek most is közölnek” – tette hozzá az orosz diplomata.

Alekszandr Sulgin kiemelte, hogy az Egyesült Királyság elutasított minden orosz ajánlatot a nyomozásban való segítségre, ahogy ezt tette korábban a Salisburyben történtek után, és nem közölt semmiféle bizonyítékot arra nézve sem, hogy Oroszországnak köze lenne az incidensekhez.

Még nem tudni, miként kerültek kapcsolatba a novicsok-kal

Június végén, szombaton két brit állampolgár – egy 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess, és egy 45 éves férfi, Charlie Rowley – betegedett meg a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban. Mindkettőjüket válságos állapotban szállították a közeli Salisbury kórházába, ahol a rendőrségi bejelentés szerint vasárnap este Dawn Sturgess elhunyt.

A brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézete a múlt héten megállapította, hogy az elhunyt és társa megbetegedését is ugyanolyan novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméreg-hatóanyag okozta, amilyentől négy hónapja Szergej Szkripal és lánya, Julija Szkripal is megbetegedett. A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) Salisburyben élő volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahová a megbetegedett két brit állampolgárt is beszállították, és ahol Dawn Sturgess vasárnap este meghalt.

Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, és hollétükről hivatalos forrásból azóta csak annyit lehet tudni, hogy mindketten „biztonságos helyen” tartózkodnak.