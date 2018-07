Komoly terhelés éri a gyerekek szervezetét a thaiföldi barlangi mentés közben

A thai gyerekek pszichés megerősödése már akkor elkezdődött, amikor kilenc nap után először kapcsolatba léptek a külvilággal. A súlyos trauma feldolgozásának folyamata ugyanakkor akár évekig is eltarthat.

A gyerekek már túl vannak az első traumán, amikor igazi fenyegetettséget, életveszélyt élnek meg – mondta Kalamár Hajnalka pszichológus az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette: ilyenkor a teljes megmaradt energia mozgósításának az a célja, hogy csakis a szabadulásra koncentráljanak. Ha kétkedés tör be, akkor csökkennek az életenergiák, mutatott rá a pszichológus.



Kiemelte: a gyerekek pszichés megerősödés akkortól kezdődött, hogy kapcsolatba léptek a külvilággal, ami erőt, energiát is adott nekik. Mivel sportolóként egyébként is hozzá vannak szokva, hogy a pozitív befejezésre koncentráljanak, így talán könnyebb dolguk van pszichésen felkészülni – vélekedett Kalamár Hajnalka.

A válsághelyzethez való viszonyulás ugyan személyfüggő, de jónak tartja, hogy csapatban vannak, így az erős személyiségek segítik a gyengébbeket.

Komoly terhelésen esik át az emberi szervezet a föld mélyében

Elképzelhetetlen más eljárás, mint hogy tandemben hozzák ki őket a barlangból – hangsúlyozta Czakó László búvár a műsorban. Fontosnak tartotta leszögezni, hogy a bennrekedt fiatalokat és edzőjüket olyan felszereléssel kell kihozni, hogy még ha pánikba esnek se alakulhasson ki vészhelyzet. Ha hagyományos búvárfelszerelést adnak rájuk, könnyen megtörténhet a baj, éppen ezért speciális eszközökkel lehet csak ezt megoldani a mentést.

A barlang vizeiben a látóhatóság nulla, és vezető zsinórra karabinerezve kell haladni, emlékeztetett. Mivel a gyerekek nem búvárkodtak soha, nem tudják mi az a kiegyenlítődés, ezért akár a dobhártyájuk is beszakadhat, amitől könnyen pánikba eshetnek – részletezte az előttük álló nehézségeket.

A szívizmok csak akkor kapnak friss vért, ha van szünet a szívműködés közben, ellenkező esetben akár infarktusszerű állapotba is kerülhetnek. Ez gyakori probléma a barlangi merüléseknél, amire több hazai szerencsétlenséget is példaként hozott a gyakorlott búvár.

A mentőcsapatok előtt álló kihívás érzékeltetve felhívta a figyelmet, hogy a szivattyúzásnak köszönhetően száraz és víz alatti részek váltogatják egymást, tehát a búvároknak sokszor a mászásra nem igazán alkalmas felszerelésben kell átcipelniük az oxigénpalackokat ezeken a szakaszokon. Ezért vesz igénybe 5-6 órát a távolság leküzdése, jegyezte meg Czakó László.

Hosszú időt vehet igénybe a trauma feldolgozása

A mentés kapcsán rendkívül fontos a relaxáció, hogy tudatosan egyenletes légzést produkáljanak a bajbajutottak, ami segítheti a mentőcsapatok munkáját is, mondta Kalamár Hajnalka. A pszichológus arra is kitért, hogy a testben ilyenkor egy endorfinhoz hasonló anyag termelődik, ami segíti a túlélést.

Mentőautóba helyeznek egy kimentett fiút a Tham Luang-barlang bejáratának közelében 2018. július 9-én (MTI/EPA/Csiangraj tartomány közönségkapcsolati irodája)

Büntetőjogilag foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés fiatalkorúak terhére is szóba jöhet az esettel és az edzővel kapcsolatban, amiért a barlangba vitte túrázni a gyerekeket, ám – véli a szakember – az edző lelkileg már megfizetett ezért. Ha a gyerekek ép pszichével jönnek ki akkor nagyon komoly mentőmunkát végzett, tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a pszichológiai szakmai segítségnyújtásnak nem csak a gyerekre, hanem a családra is kell vonatkoznia majd. Kalamár Hajnalka kitért arra is, hogy a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) esetén rengeteg tünet tapasztalható, elvesztik az „ősbiztonságukat”, a fenyegetettség érzése pedig nagyon nagy feszültségekkel jár. A feldolgozás folyamata akár évekig is eltarthat – emelte ki a szakember.

Nyolc gyerek már biztonságban van

A nyolcadik gyermeket is kihozták a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerből a mentőalakulatok hétfőn, még öt embert kell kimenteni – jelentette hétfőn délután a Reuters hírügynökség és a Khaosod című helyi lap. Az eddig utolsóként kimentett gyermeket hordágyon vitték a mentőalakulat tagjai, pontos állapotáról egyelőre nincs értesülés.

A június 23-án föld alatt rekedt 13 fős csoportból – egy gyermekfutballcsapat tagjai és edzőjük – csoportjából még öten tartózkodnak a barlangban, négy fiú és az edző. Vasárnap négy, hétfőn pedig további négy gyermeket sikerült kimenteni.

Sitthicsai Klangpattana, a thaiföldi tengeri különleges erők parancsnoka az AP amerikai hírügynökségnek a gyermekek állapotáról nem közölt részleteket, azt sem árulta el, hogyan sikerült a felszínre hozni őket. Narongszak Oszatanakorn megbízott tartományi vezető korábban közölte, hogy a feltételek ugyanolyan jók, mint amilyenek az előző napon voltak.

A hatóságok sietnek a fiúk és az edző kimentésével, mert a monszunévszak rendszerint esővel borítja az ország északi csücskében lévő Csiang Raj tartomány hegyes vidékeit. A munkások erejüket megfeszítve szivattyúzzák ki a vizet a barlangból, a hatóságok szerint a hétfő éjjelre történt felhőszakadások ellenére nem emelkedett bent a vízszint.

A vasárnap kimentett négy fiút kórházban ápolják, egyelőre a fertőzésveszély miatt karanténban tartják őket. A hatóságok szerint a teljes csapat kimentése négy napot vesz igénybe, bár a vasárnapi sikernek köszönhetően nőtt a remény, hogy felgyorsulhat a mentőakció.