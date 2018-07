Orbán: Magyarország óriási terhet vesz le Németország válláról

Máshonnan nézzük a világot, így másképpen is látjuk, de szoros együttműködésre törekszünk Németországgal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Berlinben, miután megbeszélést folytatott Angela Merkel német kancellárral. A miniszterelnök a migráció kapcsán úgy fogalmazott: ígéretet tett a német kancellárnak arra, hogy a magyar határ a jövőben is védve lesz, és Magyarországról nem érkezhetnek illegális bevándorlók Európába. A kormányfő arról is beszélt, hogy a két ország között rendkívül szoros a gazdasági együttműködés, a német befektetések hozzájárulnak a teljes foglalkoztatottság eléréséhez, a jövőben pedig a védelempolitika területén is szorosabb lesz a közös munka.