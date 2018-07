Orbán: Máshonnan nézzük a világot, de szoros együttműködésre törekszünk

Berlinben tárgyalt Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. Az egyeztetést követő sajtótájékoztatót itt követheti élőben.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Intenzív vitát folytattunk Orbán Viktor miniszterelnök úrral, de a bilaterális kapcsolataink kiválóak, különösen a gazdaság területén – mondta Angela Merkel német kancellár a magyar kormányfővel való találkozóját követő közös sajtótájékoztatón. Emlékeztetett: a német-magyar gazdasági kapcsolatok volumene éves szinte az 50 milliárd eurót is eléri. A technológia és a kutatás területén Németország szeretné szorosabbá tenni az együttműködést Magyarországgal, különösen az autógyártás kapcsán, hangsúlyozta Angela Merkel.

Kitért a migráció kérdésére is. Elismerte, hogy a két ország elképzelései merőben eltérnek, de kiemelte, hogy jó az együttműködés a Frontex és a kibocsájtó országokban folytatott segélyezés tekintetében. Ha véleményeink különbözőek is fontos, hogy a párbeszéd megmaradjon – fogalmazott a kancellár.

Orbán Viktor szerint baráti hangvételben zajlott a megbeszélés. Németországban is tisztában vannak vele, hogy Magyarország egy munka alapú gazdaságot épít melynek célja a teljes foglalkoztatottság elérése, amihez a német-magyar gazdasági együttműködés sokat tesz hozzá, mutatott rá a miniszterelnök.

Elmondta, hogy az együttműködés a védelmi szektor területén is szóba került. Emlékeztetett, hogy Magyarország már az elsők között szorgalmazta a közös európai védelmi képességek kiépítését és az ezt kiszolgáló ipar megerősítését.

A migráció kapcsán világossá vált, amit eddig is tudtunk: a német és a magyar kormány máshonnan nézi a világot, így másképpen is értékelik a helyzetet – szögezte le Orbán Viktor. Kiemelte ugyanakkor, hogy mindezek ellenére együttműködésre törekszünk. Magyarország déli határai egész Európát védeni fogják a jövőben is, biztosította német kollégáját a magyar kormányfő.