Újabb sokkoló részlet egy németországi gyilkosság ügyében

A wiesbadeni gyilkosság egy újabb megrázó részletére derült fény a gyanúsított iraki férfi tárgyalásán. A férfit egy tizennégy éves német lány, Susanna meggyilkolásával vádolják. Állítólag márciusban egy másik, mindössze tizenegy éves német kislányt is megerőszakolt. A Bild című német napilap arról írt, hogy az áldozat édesapja hiába jelentette az esetet, a rendőrség nem foglalkozott vele. Az iraki férfi menedékkérelmét korábban elutasították, de kitoloncolni nem tudták Németországból.

Kedden kezdődött Németországban a wiesbadeni gyilkosság tárgyalása. A 21 éves iraki férfit, Ali Bashart egy tizennégy éves lány megölésével vádolják. Ali Bashar még mielőtt meggyilkolta volna Susannat, márciusban egy tizenegy éves német kislányt is megerőszakolt – számolt be a német Bild című napilap. Arról is írt: az áldozat édesapja jelentette az esetet, a rendőrség azonban nem tett semmit.

Susanna Feldman még május 23-án tűnt el a Frankfurthoz közeli Mainzban. Több száz rendőr kereste, végül egy tizenhárom éves migráns fiú jelentkezett a hatóságoknál, aki megmutatta, hol van a lány holtteste, és Ali Bashar nyomára vezette a rendőröket.

Az ügy nagy felháborodást keltett Németországban, több helyen tüntetéseket tartottak, ahol a bevándorlás következményeire és a szexuális visszaélések növekvő számára hívták fel a figyelmet.

Az esettel a német sajtó is nagy terjedelemben foglalkozott. Susanna esete jól szemlélteti a sokkoló valóságot: a hatóságok alig tudnak valamit azokról, akik menekültekként Németországba jöttek – írta még június elején a Bild.

Az iraki Ali Bashar menedékkérelmét egy évvel azután utasították el, hogy 2015-ben megérkezett Németországba. Ezután azonban a férfi ügyvédet fogadott és fellebbezett, ezért tartózkodási engedélyt kapott a hatóságoktól az eljárás lezárásáig. Annak ellenére sem toloncolták ki Németországból, hogy többször előállították rablás és testi sértés vádjával. Márciusban pedig egy rendőrnőt is bántalmazott.

Susanna meggyilkolása után nyolctagú családjával együtt, hamis papírokkal, gond nélkül repülőre szállt Düsseldorfban, és egészen Irakig menekült. Ott azonban – a német hatóságok kérésére –órákon belül elfogták és visszaszállították Németországba, ahol bíróság elé állították.

A most elkezdődött tárgyaláson nem csak az vált világossá, hogy Ali Basharnak több áldozata is lehetett. Barátjáról, a tizenhárom éves nyomravezető fiúról is kiderült: valószínűleg tettestárs volt, és ő is megerőszakolta a tizenegy éves német kislányt.