Minden idők legmegdöbbentőbb világbajnoksága

Családi dráma, válás, öngyilkosság, óriási csalódások a pályán és a lelátón. Világsztárok arcvesztése, új sztárok felemelkedése és folyton boruló papírforma. Ezt nyújtotta eddig az oroszországi futball vb a világnak.

Ha valaki a VB előtt azt mondja, hogy az orosz, a svéd, a horvát, az angol, a kolumbiai vagy a svájci válogatott valamelyikéből kerül ki a győztes – bizonyára kinevetik. Ha pedig azt találta volna mondani, hogy Németország már a csoportkörben kiesik: gondolkodás nélkül mentőt hívnak hozzá.

Mindeközben Oroszország nem csak a gyepen szerepel meggyőzően, hanem a focituristák szerint a rendezés a közlekedés és a kiszolgálás is világszínvonalú. A mindig mogorva „gyezsurnáják” és az orosz rendőrök a mosoly diplomácia nagykövetei lettek, és az egyébként félelmetes lovas kozákok „szelfi sztárokká” váltak.

A nagy meglepetések vb-jéről az M1 Szemtől szembe műsorának meghívott vendégei – Újlaki Judit sportpszichológus és Muszbek Mihály sportközgazdász – nyilatkoztak.

A világbajnokság nem csak a játékosokról, hanem a szurkolók néha meghökkentő reakcióiról is szól. A szurkolók extrém viselkedése mindig attól függ, ki mennyire azonosul a csapatával. Ha valaki nagyon mélyen kötődik a nemzeti válogatotthoz, életének a központi eleme, részben ez által határozza meg a saját identitását, a csapat kudarcát hatalmas, személyes tragédiaként éli meg – mondta a sportpszichológus.

Az orosz sportszervezés oroszos tempója

A világbajnokság hatalmas országimázs lehetőség. 1988 óta olyan országok is megjelentek a sportpiac terén, akik anyagi és más felkészültség híján korábban nem is álmodozhattak nagy sportesemények megrendezéséről. A szöuli olimpia volt az első ilyen, majd Szocsi, vagy éppen Peking. Oroszország évente – tagköztársaságaival együtt – háromszáz nemzetközi sporteseményt rendez évente. Jóformán minden napra jut egy nemzetközi rangú megmérettetés. Aki meg akarja mutatni a világnak, hogy a múltjához képest mennyit változott, annak „aprópénzből” lehet sporteseményt rendeznie, mérkőzésenként 50-100 millió szurkolót elérve. A most Oroszországban tartózkodó egymillió turista, vagy a tévék előtt szurkolók százmilliói kapnak kívánatos tükörképet az ország új arculatáról – fejtette ki Muszbak Mihály sportközgazdász.

A globális sportpiac eredménye

Más módon is megnyilvánulhat a világbajnokság jótékony hatása. A végtelenül kemény orosz vízumrendszer most feloldódott. Akinek jegye van a vb-re, mindegy, hogy milyen országból érkezett, a belépőjegyét – mint vízumot – elismerik az orosz hatóságok. Ugyanígy a tömegközlekedésben vasúti igazolványként működnek a jegyek. A globális sportpiac a kemény államrendet meghatározó évtizedes hagyományokat egy tollvonással megváltoztatja – ismertette a sportközgazdász.

Az aggodalmaskodóknak eddig nem lett igazuk: az orosz szervezés hatékonyságát dicséri, hogy mostanáig egyetlen komoly incidensről sem érkezett tudósítás, noha a vb előtt a média részéről akadtak tamáskodó hangok. Minden meccsen közel száz kamera pásztázza a lelátókat. A szervezők ügyelnek a biztonságra, ami drága, ám a rangos sportesemények rendezési jogának elnyeréséhez az egyik legfontosabb szempont – mondta Muszbek.

A két gólt szerző sérült uruguayi Edinson Cavanit (j) lekíséri a pályáról a portugál Cristiano Ronaldo az oroszországi labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Uruguay – Portugália mérkőzésén a szocsi Fist Stadionban 2018. június 30-án. (MTI/AP/Darko Vojinovic)

Made in Japan

A hétfőn vesztes japán csapat érzelmeit alig mutatta ki a pályán, ám miután levonultak a pályáról a szervezők és a média legnagyobb megrökönyödésére az öltözőjüket kitakarították, és köszönő üzenetet hagytak az orosz házigazdáiknak. Emelt fővel viselték el a vereséget, nagyszerűen viselkedtek, úgy a mérkőzésen, mint utána – állapította meg Muszbek Miklós, majd hozzátette – lehet, néhány országban csak a 16 közé jutottak, viszont ezek a csapatok „kaput nyitottak a jövőre”. A távol-keleti és ázsiai futball a jövő sportpiacai. A japánok szimpatikus gesztusa is része a futball kultúrának. A másik véglet, ahogy például Neimar egy nyilvánvaló szabálytalanságot követően „túljátszotta a szerepét” – szögezte le a szakember.

Tudomásul kell venni, hogy a profi sport immáron a szórakoztató ipar részévé vált. A felnőtt sportolóknak ettől függetlenül a játék tisztaságára is kellene törekedniük, kevesebb színpadias elemmel, mert az hosszú távon kihat a a legfiatalabbak, a még gyermeksportot űzők szemléletére is – állapította meg a pszichológus.

Csillaghullás és ikonok születése

A két focicsillag – Messi és Ronaldo – szereplése azért nem tekinthető kudarcnak, mert egy „rossz generáció szülöttei”, ám „igazi hadvezérek” – állapította meg a sportközgazdász. Két közepes képességű portugál játékossal Ronaldo csapata abszolút továbbjutó lehetett volna. Az említett Messire és Ronaldora nem vesztesként, hanem az országukat alázattal szolgáló nagyszerű focistaként kell nézni – mondta Muszbek.

Ma a foci csúcsa a klubfutball. Teljesen leértékelődik a nemzeti válogatottak szerepe, mert szemben a nemzeti tizeneggyel, ami az adott ország színe-java focistáiból áll ugyan össze, de sosem lehet olyan, mint mikor a világ legjobb játékosait gyűjtik össze egy klubhoz. Ez utóbbit szeretik, erre kíváncsiak a szurkolók. Ma már jóval több azok száma, akik a futballt a szépségéért nézik. Nekik már nem a nemzeti hovatartozás az elsődleges szempont – állapította meg a sportpszichológus.