Washingtonnak programja van Észak-Korea tömegpusztító fegyvereinek felszámolására

Észak-Korea egy éven belül felszámolhatja tömegpusztító fegyvereit, Washingtonnak kidolgozott programja van erre – mondta vasárnap egy televíziós interjúban John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Bolton a CBS televízió szokásos vasárnapi politikai vitaműsorában elmondta: amennyiben Phenjan részéről teljes együttműködési készség mutatkozik, Washingtonnak kidolgozott programja van arra, hogy Észak-Korea miként semmisítse meg egy éven belül a tömegpusztító fegyvereit – az atomfegyverek mellett vegyi és biológiai fegyvereit is –, valamint ballisztikusrakéta-programját.

„Ha meghozzák stratégiai döntésüket és együttműködnek velünk, még gyorsabban haladhatunk előre” – fogalmazott John Bolton, hozzátéve, „fizikailag képesek vagyunk arra, hogy megsemmisítsük fegyverprogramjaik elsöprő többségét”. Bolton közölte: Mike Pompeo külügyminiszter valószínűleg hamarosan meg is vitatja ezt az amerikai javaslatot Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.

A DigitalGlobe által kiadott 2002. március 2-i kép Észak-Korea jongbjoni nukleáris létesítményéről. MTI/EPA/Digital Globe Fotó

A Financial Times című brit lap információi szerint az amerikai diplomácia irányítója a közeljövőben Észak-Koreába utazik, ezt az értesülést azonban az amerikai külügyminisztérium még nem erősítette meg. Interjújában John Bolton sem szólt konkrét időpontról. A dél-koreai média vasárnap arról számolt be, hogy Sung Kim, a Fülöp-szigeteken akkreditált amerikai nagykövet vasárnap észak-koreai tisztségviselőkkel egyeztetett Pompeo várható vizitjének részleteiről.

Mégis folytatódik Phenjan nukleáris programja?

Az NBC televízió és a The Washington Post című napilap ugyanakkor meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva vasárnap arról adott hírt: Észak-Korea azon dolgozik, hogy elrejtse atomfegyverzetét, és Kim Dzsong Un a Donald Trump elnökkel június 12-én tartott szingapúri csúcstalálkozója után is hozott erre vonatkozó döntést. Az NBC értesülése szerint Phenjan az utóbbi hónapokban még növelte is a dúsított urán termelését.

A Fehér Ház ezeket az információkat nem erősítette meg, de John Bolton vasárnap a Fox televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „minden erőnket latba vetjük, hogy megértsük, mit csinál Észak-Korea”. Leszögezte, hogy Washington tisztában van a kockázatokkal, „az Észak-Koreával folytatott tárgyalásokon résztvevők közül senki sem esett a naivitás hibájába”. Hangsúlyozta: Donald Trump „megmondta, hogy nem követi el a korábbi amerikai kormányzatok tévedéseit”.

Elemzők szerint e megjegyzésével Bolton Bill Clinton és George W. Bush elnökök politikájára utalhatott, akik nem akadályozták meg Észak-Koreát nukleáris programja kifejlesztésében.

Maga Donald Trump szintén a Fox televízióban – egy korábban, még a hírszerzési információk vasárnapi nyilvánosságra kerülése előtt rögzített interjúban – Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőről szólva hangsúlyozta: „megállapodtam vele, kezet ráztunk, s tényleg azt hiszem, hogy komolyan gondolta”. Megismételte már többször is hangoztatott álláspontját: meggyőződése, hogy Észak-Korea meg akarja semmisíteni tömegpusztító fegyvereit. „Jó a kémia köztünk” – mondta Kim Dzsong Unról.

Elemzők szerint az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó óta a térségben enyhült a feszültség. Japán lapok vasárnapi információi szerint például a tokiói kormány döntést hozott, miszerint a Japán-tengerre nem vezényelnek ki Aegis rakétaelfogó rendszerekkel felszerelt hadihajókat.