Irán az amerikai szankciók ellenére is folytatja majd az olajexportot

Irán engedélyezni fogja magánvállalatoknak az olajexportot az ország ellen elrendelt amerikai szankciók megkerülése érdekében – jelentette be egy teheráni gazdasági konferencián vasárnap Esak Dzsahangiri első alelnök.

„Árutőzsdére visszük az olajat és magánvállalatoknak módjában áll majd olajat exportálni transzparens módon” – jelentette az állami televízió által sugárzott beszédében az iráni államfő első helyettese. Iránban nyersolaj és olajtermék kontraktusokat is jegyző árutőzsde működik. Irán aktívan keresi a módját annak, hogyan tudná semlegesíteni olajexporttal és más módokon is az Egyesült Államok által ellene elrendelt gazdasági szankciókat. Korábban az Egyesült Államok arra kérte fel szövetségeseit, hogy a szankciókhoz igazodva, novembertől szüntessék be az iráni olaj importját.

Szaúdi ígéret, iráni fenyegetés

„Meg fogjuk törni Amerika igyekezetét az iráni olajexport leállítására” – jelentette ki az első alelnök. Esak Dzsahangiri – utalva Szaúd-Arábiának arra a tervére, hogy az amerikai szankciók miatt esetleg kieső iráni olajexportot saját termelésének növelésével pótolja – leszögezte: „bárki, aki megpróbálja elvenni világpiaci részesedésünket, az árulást követ el ellenünk és előbb vagy utóbb, de megfizet érte”.

A washingtoni Fehér Ház szombati közleménye szerint ugyanis Szaúd-Arábia ígéretet tett rá, hogy szükség esetén megemeli a termelését, hiszen napi kétmillió hordós ki nem használt kapacitással rendelkezik. Amióta az Egyesült Államok az elmúlt hónapban bejelentette, hogy kilép az iráni nukleáris program kordában tartásáról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodásból és ismét életbe lépteti a korábbi szankciókat, az iráni deviza, a rial mintegy 40 százalékot veszített árfolyamából.

Mivel az amerikai szankciók valószínűleg a nemzetközi pénzügyi rendszer használatát is megnehezítik majd Irán számára, Haszan Róháni köztársasági elnök a parlament elnökével és a bírói kar képviselőivel is megbeszéléseket folytatott a lehetséges jogszerű ellenintézkedésekről.

„Áttekintették az amerikai fenyegetés minden lehetséges formáját és megvitatták az esetleges szankciókra való felkészülés, valamint azok hátrányos következményei kivédésének a lehetőségeit” – jelentette az állami IRNA hírügynökség, az önellátó üzemanyag-termelésre való berendezkedést nevezve meg az egyik ilyen ellenintézkedésként. A kormány és a parlament emellett bizottságot állított fel az iráni olaj lehetséges vásárlói körének az összeállítására és annak kidolgozására, hogyan lehet repatriálni a szankciók közepette is a nemzetközi joggal összhangban az exportált olaj vételárát.

Vízhiány miatt tüntetőkre lőttek a biztonsági erők

A vízhiány miatt tüntető tömegbe lőttek bele vasárnap az iráni biztonsági erők az ország délnyugati részén, de a hatóságok közlése szerint halálos áldozatok nem voltak, csak egy ember sebesült meg az összetűzésekben.

A többségében arabok lakta Horramsár városban és környékén azért vonultak ki az emberek az utcákra, mert otthonaikban piszkos, sós víz folyik a csapból. Az iraki határhoz közeli Huzesztán tartomány településein pénteken kezdődtek az eleinte békés tüntetések, a tiltakozók arab és farszi nyelven skandálták követeléseiket. Szombat este és vasárnap kora reggel viszont Horramsár városban a demonstrálók már köveket hajigáltak a biztonsági erők felé, ablakokat törtek be, pénzkiadó automatákat rongáltak meg. Az internetre kikerült videófelvételeken fegyverropogás hallatszik, nők és gyerekek menekülnek az utcákon.

Az állami televízió vasárnap délután már arról adott hírt, hogy helyreállt a béke a városban, több tüntetőt őrizetbe vettek a hatóságok. A híradás szerint egyes demonstrálóknál lőfegyver is volt.