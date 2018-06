A finn fővárosban találkozik az amerikai és orosz elnök. Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerint a hadászati fegyverek mellett több fontos téma is szóba kerülhet, így a szíriai válság és Irán mellett a kelet-európai országok politikai félelmei az orosz politikával kapcsolatban.

Örökzöld téma az amerikai-orosz viszonyban a hadászati fegyverek kérdése, a második neuralgikus pont a két nagyhatalom kapcsolatában a kelet-ukrajnai válság és a kapcsolódó amerikai szankciók, de valószínűleg a szíriai válságban betöltött orosz szerepről is szó lesz – jelentette ki a szakértő.

Magyarics Tamás úgy vélte, Szíria mentén lehet szó az iráni, valamint a líbiai kérdésről. Érdekes mozzanat, hogy nemrégiben az EU az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról döntött – hangzott el a műsorban. Magyarics Tamás szerint nem kell összefüggést keresni a meghosszabbításról és a Trump-Putyin találkozó között, hiszen annak nincs közvetlen hatása az amerikai gazdaságra.

Ami érdekesebb szerinte, az az Északi Áramlat 2 ügye: ennek megvalósulásában az Egyesült Államok nem érdekelt, sőt, mint azt egy amerikai diplomata a napokban Brüsszelben kijelentette, Washington szeretné megszabadítani Európát az orosz „energiazsarnokságtól” – ismertette a hét gazdaságdiplomáciai fejleményeit az ELTE Amerika-szakértője.

Az, hogy semleges területen találkoznak, az egy diplomáciai „padödő” része Magyarics Tamás véleménye szerint, hiszen így elkerülhető az, hogy egyik vagy másik vezető mutatkozzon gyengének (szerinte ugyanis az akar inkább valamit, aki elmegy a másik országba). De emlékeztetett arra is, hogy a szovjet/orosz és amerikai vezetők korábban is előszeretettel találkoztak semleges helyen – köztudott, hogy Reagen és Gorbacsov két emlékezetes találkozója is semleges helyen történt.