Szimbolikus jelentőségű győzelmet arathat Damaszkusz Deraa-ban

Megindult a dél-szíriai lázadó területek elleni kormányoffenzíva, ez pedig újabb menekültáradatot okozott, azonban Jordánia már jelezte, hogy nem tud több szíriai menekültet befogadni. Szalai Máté, a Külgazdasági és Külügyi Intézet szakértője szerint a történtek is jelzik, hogy még nem fognak egyhamar visszatérni az elmenekült szírek hazájukba.

A mostani harcok színhelye, Deraa tartomány geostratégiailag fontos, hiszen határon az Izrael által megszállt Golán-fennsíkkal, valamint a Jordán Királysággal, másrészt a tartományi székhely, Deraa városában törtek ki az arab tavasz során az első tüntetések, így ha a kormánycsapatok visszafoglalják a felkelőktől és terroristáktól – hiszen mind a mérsékelt, mind a radikális iszlamista fegyveres csoportok jelen vannak a városban, plusz még egy Iszlám Államhoz köthető csoport is – akkor annak szimbolikus jelentősége lesz – összegezte a helyzetet a szakértő.

Irán kimarad a mostani offenzívából

A harcoló felekkel kapcsolatban elmondta, hogy Oroszország sokáig nem támogatta a hadműveletet, csak napok óta kapcsolódott be légierejével a harcokba – ez talán annak tudható be szerinte, hogy tavaly éppen Oroszország hozott létre egy olyan tűzszünetet a tartomány tekintetében, amit szövetségese, a damaszkuszi rezsim most megszegett; míg Irán, Aszad másik külföldi szövetségese ebből a támadásból kimaradt, hiszen vélhetően az izraeliek nem örülnének, ha Teherán fennhatósága alatt lévő csapatok jelennének meg a Golán-fennsíknál.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Szalai Máté: Szimbolikus győzelmet arathat Aszad Szalai Máté: Szimbolikus győzelmet arathat Aszad

Valószínűleg magára hagyta Dél-Szíriát az Egyesült Államok, annak ellenére, hogy korábban csapásokkal fenyegette meg Damaszkuszt a tartomány megtámadása esetére, ez az ellentmondás valószínűleg a szokásos diplomáciai retorika része lehetett csak – állapította meg Szalai Máté, aki szerint tulajdonképpen Aszad szabad kezet kaphatott az általa még nem ellenőrzött területek visszafoglalásához.

A Corvinus Egyetem tanársegédje még azt hozzátette: jelenleg az újjáépítés is elég lassan halad a rezsim által visszafoglalt területeken, emellett azt is látni kell, hogy még a belső menekültek kérdése sem rendeződött, így még mindig nem tudni, hogy a Szíriából külföldre távozottak mikor térhetnek vissza hazájukba.