Nem fogad be szíriai menekülteket Izrael

Izrael nem fogad be Deraából a napokban útnak indult szíriai menekülteket, de továbbra is kész a humanitárius segítségnyújtásra - közölték illetékesek az izraeli tízes tévével a csütörtök esti híradó jelentése szerint: a Szíria délnyugati tartományának elfoglalásáért a napokban indított szíriai kormányoffenzíva miatt menekültek ezrei, főként nők és gyerekek indultak Izrael felé, mert a harcok miatt földönfutóvá váltak vagy tartanak a kormányerők megtorló akcióitól a felkelőknek eddig otthont adó területeken; azért tartanak az ország irányába, mert Jordánia bejelentette, hogy nem fogad be újabb menekülteket, miután már több mint egymillió szíriai él náluk ideiglenes táborokban.