Közös uniós döntés erősítheti meg a hot spotok létrehozásának tervét

Uniós csúcsot tartanak csütörtökön és pénteken, ennek egyik fő témaköre a migráció lesz. Mint azt Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet munkatársa elmondta a Kossuth Rádió csütörtök reggeli műsorában, egyelőre az észak-afrikai országok nem mondtak igent azokra az európai tervekre, amelyek szerint a migránsok számára uniós hot spotokat hoznának létre a területükön.

Konszenzus alakult ki a tagállamok között a külső határok védelmét illetően, és egyre egyértelműben állnak ki a tagállamok a külső hot spotok létesítése mellett – jelentette ki a szakértő, aki ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy ez évekkel ezelőtt egy magyar javaslat volt. Ennek a tervnek a megvalósítása azonban egyelőre nem lesz egyszerű – ismertette –, hiszen Líbia kerek perec kijelentette az odalátogató, amúgy bevándorláskritikus új olasz belügyminiszternek, Matteo Salvininek, hogy Líbia nem akarja ezt a tervet megvalósítani, de Tunézia, sőt, az EU-tagjelölt Albánia sem szeretne ilyet a területén.



Szerinte ha ez a terv hivatalos uniós állásponttá válik, akkor annak sokkal nagyobb diplomáciai ereje lehet a mostaninál, így erősítheti az európai álláspontot akkor, amikor a lehetséges partnerországokkal ül le tárgyalni erről.

Európába igyekvő fekete-afrikai illegális bevándorló a Gibraltári-szorosnál lévő Tarifa kikötőjében (MTI/AP/Emilio Morenatti)

Rómának a kvóta is jó, bár kihagyná Magyarországot

A közelmúltban felmerült bolgár megoldási javaslatban továbbra is szerepelne egy kvótamechanizmus, ezzel kapcsolatban Janik Szabolcs ismertette: háromszakaszos rendszer működne Szófia elképzelései szerint, és mivel automatizmusokon működne ez is, így a javaslat-csomaggal kapcsolatban továbbra is megosztottak a tagállamok.

Janik Szabolcs felhívta a figyelmet az olasz „kevert érdekre”, hiszen Róma – az új kormány hivatalba lépése óta különösen – fontosnak tartja a külső határok védelmét, de egyben egy kvótamechanizmus is segítség lenne ahhoz, hogy a náluk feltorlódott migránsokból tőlük átvennének a tagállamok. Róma nem várná el Magyarországtól, hogy tőle menedékkérőket vegyen át – tette hozzá a migrációkutató, aki szerint Róma is lázas szövetségkeresésben van.

Van közös akarat a Frontex erősítésére

Van egy erős törekvés azzal kapcsolatban, hogy az uniós határvédő szervezetet mind személyzetében, mind technikailag megerősítsék, sőt mandátumbővítéssel akár arra is képessé tegyék, hogy harmadik országokban is bevethető legyen – foglalta össze az uniós határvédelmi szervezet, a Frontex legfőbb fejlődési irányait Janik Szabolcs. Szerinte ha a mostani dinamikával bővülnek a feladatai, akkor még szerteágazóbb, még mélyebb feladatokat eredményezhet az a szervezet életébe.

Uniós csúcs: középpontban a migráció

Elsősorban a közös migrációs és menekültpolitikáról, a következő többéves költségvetési keretről, illetve gazdasági és kereskedelmi kérdésekről tárgyalnak a csütörtökön kezdődő kétnapos csúcstalálkozójukon az európai uniós tagországok állam- és kormányfői Brüsszelben. Ezzel is kezdik, ugyanis csütörtökön a legfontosabb napirendi pont a migráció külső és belső dimenziója lesz, de az uniós vezetők többek közt a kereskedelempolitikával is foglalkoznak majd, és határozatot fogadnak el az Európai Parlament jövőbeli összetételével kapcsolatban.