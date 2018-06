Még mindig keresik a thaiföldi barlangban eltűnt fiatalokat

Még mindig nem tudják, hol lehet az a tinédzserekből álló csoport, akik Thaiföldön egy barlangrendszerben tűntek el. A fiataloknak még szombaton veszett nyoma, azóta keresik őket a hatóságok. A térségben hatalmas esők pusztítanak, így folyamatosan szivattyúzzák a vizet a barlangból. A kutatócsoport abban reménykedik, hogy a csoport csak eltévedt a barlangrendszerben.

Csak nehezen tudnak utat vágni maguknak a keresőcsapatok az egyik thaiföldi dzsungelben. Az idő azonban sürgeti őket, szinte óráról órára csökken az esélye annak, hogy életben találják a szombaton eltűnt fiatalokat. A 11 és 16 év közötti fiúk egy junior focicsapat tagjai. Edzőjükkel mentek túrázni egy közeli barlangba, ahonnan azonban már nem tudtak kijönni, mivel a folyamatos esőzések miatt megemelkedett a vízszint – közölte az M1 Híradója.



A hatóságok akkor találták meg a barlang bejáratánál hagyott bicikliket és zsákokat, amikor az egyik édesanya jelentette, fia nem ért haza az edzésről. Az elmúlt több mint 3 napban főleg a barlangrendszerben keresték a 12 eltűnt tinédzsert és edzőjüket. A búvárok járatról járatra haladtak. A víz azonban rendkívül zavaros, és mivel tovább emelkedik, a mentőegységek csak nagyon lassan haladtak.

Mentőegységek dolgoznak a thaiföldi Csiangraj tartományban fekvő Maeszaiban lévő barlangban, ahol egy edzőjével együtt eltűnt ifjúsági labdarúgócsapat tizenkét játékosa után kutatnak 2018. június 27-én – a tizenhárom embert a megemelkedő víz zárja el negyedik napja a külvilágtól (MTI/EPA/Pongmanat Tasziri)

Helikopterekkel, valamint földi egységekkel is olyan hasadékokat, lyukakat keresnek, amelyekből le lehet ereszkedni a barlangrendszerbe, hogy elérjék a bajba jutott csapatot. Az eső azonban folyamatosan esik, így félő, hogy a barlang bejárata is hamarosan víz alá kerül. A hatóságok azonban nem adják fel a reményt. Folyamatosan szivattyúzzák a vizet a járatokból, így próbálják növelni az elveszett fiúk esélyeit, és a keresést is megkönnyíti.

A kétségbeesett szülők a barlang bejáratánál várják, hogy hírt kapjanak gyermekeikről. Az Észak-Thaiföldön található Tham Luang Nang Non barlang tíz kilométeren át kanyarog a föld alatt. Ám a mentőegységek mostanáig csak egyetlen helyen, az egyik legnagyobb kürtőben találtak néhány kéz- és lábnyomot, ami valószínűleg az eltűnt fiataloktól származik.