Tovább tart a huzavona a Földközi-tengeren

Most már egyetlen dél-európai ország sem akarja beengedni az afrikai bevándorlókat szállító civil hajókat. Az olaszok ezt nyíltan vállalják. Látványos a baloldali spanyol kormány fordulata: június elején ugyan még fogadta az Aquarius nevű hajót, de most egy német bevándorlóbarát hajót nem enged kikötni. Délután kiderült, a hajó végül Máltán kiköthet, ám elképzelhető, hogy ez volt az utolsó útja, ugyanis lefoglalhatják.

Hétfő éjszaka kötött ki a szicíliai Pozzallo kikötőjében az a dán teherhajó, amelyik még a múlt héten vett fedélzetére a tengerből kimentett 108 bevándorlót. A kereskedelmi hajót nem civil szervezetek üzemeltetik, a hajózási szabályoknak megfelelően egy riasztás után vették fel az afrikai migránsokat – közölte az M1 Híradója.

A Lifeline német NGO hajója fedélzetén csaknem 230 bevándorlóval azonban napokig a tengeren vesztegelt. A kikötési engedélyt ugyanis nem csupán Olaszország, de Franciaország és Spanyolország is megtagadta a fekete-afrikaiakat szállító hajótól.

Sánchez: Közös európai fellépésre van szükség

A spanyol miniszterelnököt Berlinben újságírók faggatták, miért utasította el a Lifeline kérelmét. Pedro Sánchez azt mondta, Spanyolország egy jótékony ország, ezt bizonyította az is, hogy korábban befogadták az Aquarius hajót. A Lifeline esetében azonban közös európai fellépésre van szükség – magyarázkodott a madridi kormányfő.

Nem sokkal később a francia kormányszóvivő bejelentette, hogy mégis kiköthet az NGO-hajó, de nem Franciaországban, hanem Máltán. Emmanuel Macron francia államfő telefonon kérte meg Joseph Muscat máltai kormányfőt, hogy a szigetország fogadja be a migránsokat. Ezt követően az olasz kormányfő is bejelentette, ha Máltán köt ki a hajó, a bevándorlók közül néhányat Olaszország is hajlandó befogadni.

A Lifeline volt a második olyan migránsokat szállító hajó, amelyet az olasz kormány nem engedett kikötni Olaszország partjainál. Legutóbb a 600 migránst szállító Aquarius kikötését tagadta meg az olasz kormány, a bevándorlók végül Spanyolországban szálltak partra.

A migránsok első útja egy mulatóba vezetett

Egy spanyol hírportál azóta kiderítette, miután a migránsok partot értek, első útjuk egy mulatóba vezetett, ahol 100 eurós címletekkel fizettek az elfogyasztott – a muszlimok számára tiltott – alkoholért. Sőt, a lap értesülései szerint a migránsok a szemétbe dobták azokat a pokrócokat és ruhákat, amelyeket a Vöröskereszt adományozott számukra. A két visszafordított hajón utazó 900 migráns egytől egyig Líbián keresztül embercsempészek segítségével, illegálisan próbált Olaszországba és így az Európai Unióba jutni.

Ezért is látogatott hétfőn Líbiába Matteo Salvini olasz belügyminiszter, hogy még Afrikában megoldást találjon a veszélyes tengeri útvonalon működő embercsempész-hálózatok és az észak-afrikai migrációs útvonal felszámolására. Bejelentette, hogy Olaszország növelni fogja a líbiai határőrök támogatását.

„Európában egyre több a populista politikus”

Ezalatt Párizsban az európai uniós ügyekért felelős francia miniszter élő adásban kérdőjelezte meg az olasz belügyminiszter bevándorlásellenes politikáját. Azt mondta, Európában egyre több a populista politikus, akik utálják az Európai Uniót, bevándorláspolitikájukkal pedig meg akarják nehezíteni az európaiak életét. Hozzátette, a Lifeline fedélzetén veszteglő 230 bevándorlót szerinte Olaszországnak kötelessége befogadnia.

Hazatérve észak-afrikai útjáról Matteo Salvini olasz belügyminiszter azt válaszolta a francia tárcavezetőnek, ha a francia politikusok valóban olyan kegyesek, fogadják be a migránsokat, majd felszólította a német kancellárt és a francia államfőt, hogy a Törökországgal kötött menekültügyi megállapodás után Nyugat- és Kelet-Afrikában is lépjen fel a határok szigorú védelme érdekében.