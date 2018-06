Nem tekinti a Kreml az ET-főtitkár kérelmét jogalapnak

Nem részesülhet kegyelemben az orosz börtönben éhségsztrájkoló Oleh Szencov ukrán rendező Thorbjörn Jaglandnak, az Európa Tanács (ET) főtitkárának kérelme alapján – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

Arról, hogy az ET főtitkára kegyelmi kérvényt intézett Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, kedden az Amerika Hangja ukrán nyelvű híroldala számolt be elsőként, az ET sajtószolgálatára hivatkozva. A főtitkár az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján fordult az orosz vezetőhöz. Az ukrán filmrendező immár 44 napja nem vett magához ételt.

A Kreml szóvivője megismételte, hogy a kegyelemben részesítést az orosz jogrend szerint az érintettnek kell kérvényeznie. Kijelentette, hogy Szencov ügyében semmilyen elmozdulás nem történt.

Jagland múlt szerdán járt Moszkvában, ahol Putyinnal, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Tatyjana Moszkalkova emberi jogi biztossal tárgyalt. Daniel Holtgen, az ET főtitkárhelyettese szerint az orosz elnökkel folytatott eszmecsere során nem vetette ugyan fel az ukrán politikai foglyok kérdését, de Moszkalkovának hangsúlyozta, hogy Szencovot humanitárius megfontolásból szabadon kell engedni.

„Terrorcsoportot” akart létrehozni

Szencovot 2015. augusztus 15-én húszévi szabadságvesztésre ítélte az észak-kaukázusi körzeti katonai bíróság, azzal az indokkal, hogy „terrorcsoportot” hozott létre az Oroszország által Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten. Ennek tagjai 2014 tavaszán Szimferopolban felgyújtották a Krím Orosz Közössége elnevezésű társadalmi szervezet és az orosz kormánypárt, az Egységes Oroszország helyi szervezetének irodáját. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint a csoport tagjai arra készültek, hogy 2015. május 9-én, a második világháborúban a náci Németország felett aratott győzelem évfordulóján bombát robbantsanak a szimferopoli örök lángnál és Lenin-szobornál.

Szencov nem ismerte el bűnösségét. A rendező mellett számos nemzetközi hírű filmes kollégája kiállt, köztük Pedro Almodóvar, Aki Kaurismäki, Ken Loach, Daniel Olbrychski, Bertrand Tavernier, Andrzej Wajda, Wim Wenders és Krzysztof Zanussi. Támogatására Európában több akciót is szerveztek. Oleg Szencov május 14-én kezdett határidő nélküli éhségsztrájkba azzal a követeléssel, hogy bocsássák szabadon az Oroszországban őrzött összes ukrán politikai foglyot. Ügyvédje szerint a rendező a maga számára nem kíván kegyelmi kérvénnyel fordulni Putyinhoz.