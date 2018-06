A fegyveres erők tagjait tartóztatnának le a török hatóságok

A rendvédelmi és katonai szervek újabb 138 jelenlegi vagy korábbi tagja, köztük katonák, haditengerészek, rendőrök, csendőrök és parti őrök ellen adott ki elfogatóparancsot kedden az ankarai és a bursai főügyészség azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a 2016. július 15-ei törökországi katonai puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

Az érintettek között van négy rendőrkapitány, két rendőrparancsnok, 23 rendőrbiztos, a csendőrség hat tiszthelyettese, a parti őrség egyik őrnagya, valamint 38, időközben elbocsátott hadapród is.

Ahogy eddig is, úgy most is az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát teszik felelőssé a török hatóságok a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A hivatalos álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a rendvédelmi szervek soraiba is. A gyanúsítottak közül 13-an állítólag a haditengerészetbe beépülő gülenisták „tanítómestereiként” tevékenykedtek.

Eddig őrizetbe vettek vallomásai alapján csaptak le a hatóságok

A keddi elfogatóparancsokat a Gülen-mozgalom korábban őrizetbe vett tagjainak vallomásai alapján adták ki. A rendőrségi művelet mintegy kéttucat tartományra terjed ki, beleértve Ankarát, Isztambult, Izmirt és Bursát is. Nyolc gyanúsított külföldön tartózkodik.

Törökországban az elmúlt csaknem két év alatt több mint 159 ezer embert őrizetbe vettek, legalább 48 ezret – köztük katonákat, haditengerészeket, rendőröket, csendőröket, parti őröket és hadapródokat – pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Eddig – 150 tábornokot és több mint 4630 tisztet beleértve – a haderő legkevesebb 8570 tagját menesztették állásából a gülenista mozgalommal összefüggésben.

A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem a mozgalom feltételezett tagjait és támogatóit is.