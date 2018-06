Hordóbombákat dobott a szíriai hadsereg Deraa városára

Csaknem egy év után ismét hordóbombákat dobtak a szíriai hadsereg helikopterei a dél-szíriai Deraa tartomány azonos nevű székhelyére, ami a kormányerők közelgő nagyszabású offenzívájára utalhat az iszlamista lázadók uralta térség ellen: a robbanószerrel és üzemanyaggal megtöltött, pontos célzásra alkalmatlan, viszont óriási pusztítást végző hordók mellett szórólapokat szórtak a városra, melyek a hadsereg támadására figyelmeztettek, és sürgették a lakosokat, hogy űzzék ki a terroristákat, ahogy a Damaszkuszhoz közeli Kelet-Gútában is történt – jelentette a Reuters hírügynökség hétfőn az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű civil szervezetre hivatkozva.

Egy múlt héten közzétett ENSZ-jelentés szerint Kelet-Gútát a kormányerők válogatás nélkül bombázták és kiéheztették, ami háborús bűncselekménnyel ér fel. A térségben a szíriai hadsereg állítólag vegyi fegyvert is bevetett a lázadók térdre kényszerítésének érdekében. Deraa megtámadása megfigyelők szerint kockázatos lépés lenne a Damaszkusz részéről, ugyanis a térséggel szomszédos Jordánia és Izrael szeretné elkerülni, hogy fokozódjanak a harci cselekmények, hiszen az biztonsági kockázatot jelentene a két országra különböző okokból.

Bassár el-Aszad szíriai elnök (k, öltönyben) a lázadók ellen harcoló kormánykatonákkal fényképezkedik (MTI/EPA/SANA)

A térségben ráadásul hivatalosan tűzszünet van érvényben tavaly óta, miután úgynevezett feszültségmentesítési övezetté minősítették a szíriai háborúba beavatkozó Egyesült Államok és Oroszország közbenjárásával. Washington korábban figyelmeztetett, hogy megfelelő lépéseket tesz, ha a harcok fokozódnak, ugyanakkor értésükre adta térségben tevékenykedő iszlamista lázadóknak, hogy ne számítsanak amerikai katonai támogatásra. A Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű kormányerők azután fordították figyelmüket a térségre, hogy visszafoglalták a fővároshoz közeli összes lázadó enklávét, így az említett Kelet-Gútát is.

Mintegy 20 ezer ember menekült el egy hét alatt

Aszad korábban többször is nyomatékosította, hogy nem nyugszik, amíg a Szíriai Arab Köztársaság minden területe vissza nem kerül Damaszkusz ellenőrzése alá. A harcok Buszr al-Harír városban fokozódtak az utóbbi időben. A településen egy fő útvonal halad át, ráadásul a tőle keletre és nyugatra fekvő területek is a kormány ellenőrzése alatt állnak. Elfoglalásával kettévágnák a hadsereg által közrefogott nyúlványt, s a várostól északra fekvő területeket ostromgyűrűbe tudnák zárni. A kiterjedt aktivistahálózattal bíró OSDH közölte azt is, hogy a múlt hét kedd óta már mintegy 20 ezer ember menekült el a felkelők ellenőrizte területekről.

Rámi Abdel-Rahmán, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű civil szervezet vezetője (Forrás: Getty Images)

Rámi Abder-Rahmán, a szervezet vezetője hétfőn azt mondta, hogy éjfél óta több mint 40 légicsapást hajtottak végre a provincia keleti részén, aminek hatására egyre többen fogják menekülőre. Az OSDH adatai szerint kedd óta 28 civil halt meg a fokozódó harci cselekményekben. A menekülők java része a jordániai-szíriai határvidék irányába indult. A jordániai kormány szóvivője azonban közölte: nem fogadnak be több szíriai menekültet, ugyanis az ország “egyszerűen már nem tud többet befogadni”. A csaknem tízmilliós Jordániában mintegy 660 ezer regisztrált szíriai menekült tartózkodik, a hatóságok szerint azonban legalább kétszer ennyi szíriai lelt menedékre a közel-keleti országban.

Ammán már évekkel korábban jelezte, hogy a menekültek ellátása nagy gazdasági terhet jelent. Eközben Staffan de Mistura, az ENSZ szíriai különmegbízottja francia, német, jordániai, szaúdi, brit és amerikai tisztviselőkkel tanácskozott Genfben a szíriai háború politikai rendezéséről. De Mistura hivatalának közleménye szerint egy szíriai vezetésű, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatának megfelelő, a világszervezet által támogatott politikai folyamatról tanácskoztak. A közleményben emellett hangsúlyozták, hogy a megbeszélésen a deraai harci cselekmények fokozódása miatti aggodalmuknak adtak hangot a nemzetközi tisztviselők, és követelték az erőszak azonnali beszüntetését.