Csaknem negyvenezer német vált tavaly a migránsbűnözés áldozatává

Az egyik német hírportál cikkében szereplő adatok szerint naponta a százat is meghaladta a támadások száma. Nemrég Hessen tartományban egy 91 éves nőt megerőszakoltak. Egy német édesanya pedig egy közösségi portálon közzétett videóban beszél arról, hogy lányára késsel támadt rá egy déli típusú férfi.

A német édesanya által közzétett videóban arról beszél: lányát június közepén egyik este egy déli típusú férfi támadta meg. A lány megdöbbent, de szerencsére ellenállt. A támadó kést rántott, és a lány combján ejtett vágást – fogalmazott az édesanya a videóban. A nő a felvétellel arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy Németországban egyre több az erőszakos bűncselekmény.

Egy német házaspár rendszeresen részt vesz erőszakellenes tüntetéseken, ugyanis 17 éves lányukat az iskolájában fenyegették meg halálosan. Az eset Niersteinben történt. Az egyik szír gyerek bántalmazott egy német kisfiút, megverte és megrugdosta, majd a házaspár lánya és még néhány diák a kisfiú segítségére sietett. A szír ezt zokon vette, és egy alkalommal az utcán késsel támadt a fiatalokra – mesélte az édesapa.





Egy édesapa nemrég az M1-nek elmondta, hogy 13 éves fiát migrációs hátterű iskolatársai rendszeresen bántalmazták; egyszer úgy megverték, hogy maradandó sérüléseket szenvedett.

Hessen tartományban egy 91 éves nőt erőszakoltak meg – erről számolt be a Bild néhány napja. A cikk szerint a török származású férfi egyik éjszaka valamilyen ürüggyel kicsalta a bottal járó, idős nőt a lakásából, majd rátámadt. A férfit azóta elfogták, hiszen már korábban a rendőrség látókörébe került, ugyancsak szexuális bűncselekmények miatt.

Egyre több menekült kerül börtönbe, többségükben tartózkodási engedély nélküli migránsok – erről írt egy stuttgarti helyi portál. A Baden-Württemberg tartománybeli börtönök túltelítettek. Olyan börtön is van, ahol az elítéltek hetven százaléka nem német.

A friss rendőrségi adatok szerint tavaly 39 ezer német vált a migránsbűnözés áldozatává, vagyis naponta a százat is meghaladta az áldozatok száma. A portál arról is ír, hogy a menekültek között több terrorista is érkezett Németországba, a terrorszervezetek kihasználták a menekülthullámmal adódó lehetőséget, hogy embereiket bejuttassák Németországba.