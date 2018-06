Meghalt a dél-koreai hírszerzés alapítója

Meghalt 92 éves korában a rettegett dél-koreai hírszerzés, a Koreai Központi Hírszerző Ügynökség (KCIA) alapítója, aki később kétszer is volt az ország miniszterelnöke: Kim Dzsong Pil 1961-ben kezdett politizálni, rögtön a sikeres katonai hatalomátvételt végrehajtó Pak Csong Hi mellé állt, és segített neki hatalma megszilárdításában a KCIA létrehozásával, amely részt vett az ellenzék elnyomásában, és számos jogsértés követett el – Kim vezette azokat a titkos tárgyalásokat is az 1960-as években, amelyek révén Szöul rendezte viszonyát Japánnal, amely a második világháború előtt gyarmatosította Koreát.