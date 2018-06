Újabb NGO-mentőhajótól tagadta meg a kikötést Róma

Matteo Salvini szerint a hajót a Mission Lifeline nevű német nem kormányzati szervezet (NGO) tartja fenn, s annak ellenére vette fel a migránsokat Líbia partjainál, hogy az olasz parti őrség utasította: hagyja a mentést az észak-afrikai állam parti őrségére. A líbiai hatóságok rendszerint visszaszállítják a migránsokat az észak-afrikai állam területére.

Twitterjén a német NGO azt közölte, 226 ember van a hajó fedélzetén jelenleg.

These people have a right to flee, a right to life, a right to apply for asylum! These obligations must be respected by the states of the EU. We see it as our task to defend these rights. Help: https://t.co/CWHWb1pTCv pic.twitter.com/2OAdfIyRDv

— MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 2018. június 21.