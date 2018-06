Pápai büntetésére vár az egykori bíboros

Theodore McCarrick bíboros, Washington nyugalmazott római katolikus érseke a jövőben nem teljesíthet papi szolgálatot szexuális zaklatás „hitelt érdemlő” gyanúja miatt – a 87 esztendős bíboros elmozdítását Ferenc pápa rendelte el, és egyházi bejelentés szerint további büntetésre, akár papi hivatásától való megfosztására is számíthat.

Hivatalos közlés szerint McCarrick bíborost azzal vádolják, hogy „hitelt érdemlő” állítások szerint negyven évvel ezelőtt, amikor még New Yorkban teljesített szolgálatot, szexuálisan zaklatott egy tinédzser fiút. Egy egyházi vizsgáló bizottság kiderítette, hogy „hihetőek és megalapozottak” egy hatvanas éveiben járó New York-i üzletember vádjai, amelyek szerint McCarrick 1971-ben és 1972-ben a manhattani St. Patrick-katedrálisban karácsonyi éjféli misére készülődve simogatta és más módokon is zaklatta őt, aki akkoriban ministráns volt.

Theodore McCarrick bíboros, Washington nyugalmazott római katolikus érseke (Fotó: EPA/DANILO SCHIAVELLA)

Theodore McCarrick, aki 2000-2006 között volt Washington érseke, egyike a legmagasabb rangú amerikai katolikus főpapoknak, akiket szexuális visszaéléssel vádoltak meg. Az Egyesült Államokban az elmúlt években több ezer katolikus pap volt érintett zaklatási botrányokban, és McCarrick neve is többször felmerült. A katolikus egyház elismerte: korábban nem hozták ugyan nyilvánosságra, de kártérítést fizettek több olyan felnőtt férfinak is, aki azzal vádolta a bíborost, hogy évtizedekkel korábban szexuálisan molesztálta őt.

Az idős bíboros közleményben adott hangot megdöbbenésének a valahai ministráns mai vádjai miatt, és tagadta a vádakat. Közölte: teljes mértékben együttműködött a vizsgáló bizottsággal, és engedelmességből elfogadja a pápa döntését. „Miközben egyáltalán nem emlékszem erre az esetre, és hiszek a saját ártatlanságomban, sajnálatomat fejezem ki a vádakat felhozó személynek a fájdalmai, és egyházam tagjainak e vádak által keltett botrány miatt” – fogalmazott közleményében McCarrick bíboros.