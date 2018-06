Brüsszel is vizsgálja a Stop Sorost

Ahogy minden esetben, az Európai Bizottság most is meg fogja vizsgálni, hogy a magyar parlament által szerdán elfogadott új törvénycsomag összhangban van-e az uniós szabályozással, és figyelembe fogja venni a Velencei Bizottság várható véleményét is – közölte Christian Wigand, az uniós bizottság egyik szóvivője a testület szokásos déli sajtótájékoztatóján csütörtökön Brüsszelben.