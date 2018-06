Nem írnak többé házi feladatot a török gyerekek?

Ismet Yilmaz oktatási miniszter a 2019/2020-as tanévtől eltörölné a török iskolákban a házi feladatot – az Anadolu török állami hírügynökségnek szerdán adott nyilatkozatban Yilmaz kifejtette: szeretnék, ha a tanulók inkább magára a tanórára összpontosítanák a figyelmüket, és az anyagot már ott elsajátítanák.

„A memorizálás módszerét is megszüntetnénk” – jelezte a tárcavezető, hozzátéve, hogy projektmunka keretében a tanárok mégis adhatnának a gyerekeknek otthonra feladatot. Yilmaz hangsúlyozta azt is: hisznek abban, hogy a gyerekek otthon átismétlik az órán tanultakat. Rámutatott: azt szeretnék, ha a török diákok megszereznék azt a képességet, amellyel az életben is használni, hasznosítani tudják az iskolában megszerzett tudást.

Anders Fogh Rasmussen, volt NATO-főtitkár (b) és Ismet Yilmaz, török oktatási miniszter (MTI/EPA/Olivier Hoslet)

„Az előttünk álló korszaknak megfelelő oktatási rendszert fogunk biztosítani a gyerekeknek” – nyomatékosította. A miniszter nem részletezte, hogy a tervezett intézkedések pontosan mely iskolatípusokat érintenék. Törökországban 2012 őszétől a tankötelezettség nyolc évről tizenkettőre nőtt. A gyerekek az alapfokú oktatásban 8, a középiskolában négy évig tanulnak. Általános iskolának az első négy osztályt hívják, az 5-8. évfolyamot középső iskolának nevezik.

Középfokú oktatás kizárólag líceumokban folyik. A 2017/2018-as tanév során az alap- és középfokú oktatásban mintegy 18 millió diák vett részt.