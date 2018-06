A magyar LIBE-jelentésről vitáztak Brüsszelben

Az alaptörvény módosításról és a Stop Soros törvénycsomag elfogadásáról beszélt Judit Sargentini a brüsszeli vitában. A holland zöldpárti képviselő az, akinek jelentést kell készítenie a magyar jogállamiság helyzetéről. A nyíltan migránspárti politikus eddig is azon a véleménye volt, hogy Magyarországon sérülnek az uniós értékek, és emiatt el kell indítani a jogállamisági eljárást Magyarország ellen. Most azt mondta: sajnálatos, hogy a magyar kormány nem tett eleget a Velencei Bizottság kérésének, hogy halassza el Stop Soros elfogadását. Így ezt a lépést is figyelembe kell venniük.